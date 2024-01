Le séjour de Nicolas Beaudin dans l’organisation du Canadien est terminé. L’équipe a annoncé dimanche qu’elle plaçait le défenseur au ballottage dans le but de résilier son contrat.

Le Tricolore précise que la décision s’est prise « d’un commun accord ».

Les 31 autres équipes ont jusqu’à lundi 14 h pour réclamer Beaudin. Si personne ne lève la main, le CH pourra alors résilier le contrat.

Beaudin, 24 ans, s’est amené avec le CH en octobre 2022, acquis dans une transaction mineure contre Cam Hillis. Il n’a toutefois jamais joué avec le Canadien.

En 39 matchs la saison dernière avec le Rocket de Laval, il a amassé 25 points. Utilisé sporadiquement cette saison, il n’a disputé que 16 matchs, dont aucun entre le 16 décembre et le 10 janvier, notamment parce que le Rocket lui a permis de participer à la Coupe Spengler, en Suisse.

Beaudin a été incapable de cimenter son poste à la ligne bleue. On retrouve à Laval les espoirs Logan Mailloux, Justin Barron et William Trudeau, en plus des vétérans Tobie Bisson, Brady Keeper et Olivier Galipeau. C’est sans oublier Mattias Norlinder, difficile à classer dans l’une ou l’autre de ces catégories. Ça n’ira pas mieux ces prochaines semaines, si les espoirs Lane Hutson et David Reinbacher débarquent dans l’organisation une fois la saison finie dans la NCAA et en Europe.

Beaudin est un ancien choix de 1er tour, repêché au 27e rang par les Blackhawks. Il compte 22 matchs d’expérience dans la LNH, tous avec Chicago.

Son départ offrira de la flexibilité supplémentaire au Tricolore pour la fin de la saison quant à la limite des 50 contrats qu’une organisation peut avoir. Une fois que le contrat de Beaudin sera rayé des livres, Montréal comptera 45 contrats. Cette flexibilité pourrait aider Kent Hughes s’il doit par exemple accepter un contrat supplémentaire à la date limite des transactions, afin de dépanner un DG adverse.