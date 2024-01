Martin St-Louis a longuement disserté, depuis deux jours, sur la « fine ligne » avec laquelle composent les joueurs qui déploient autant d’intensité que Brendan Gallagher. Cette ligne, l’attaquant l’a traversée, jeudi, contre les Islanders de New York.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a imposé une suspension de cinq matchs à l’ailier de 31 ans, vendredi. Il s’agit de la première suspension de sa carrière de plus de 700 matchs.

En troisième période, Gallagher a écopé d’une punition majeure après avoir asséné un coup de coude à la tête d’Adam Pelech. Le défenseur venait de franchir sa ligne bleue et de se débarrasser de la rondelle lorsque l’impact a eu lieu. Pelech, qui n’a jamais vu arriver son assaillant, est resté un long moment sur le sol et a quitté la rencontre. Gallagher, lui, a été expulsé sur-le-champ et son équipe a dû se défendre à court d’un homme pendant cinq minutes.

Dans une vidéo publiée sur le site de la LNH, Stéphane Quintal, vice-président du département de la sécurité des joueurs, explique en français la décision qui a été rendue.

« Gallagher a choisi de prendre un angle d’approche qui le dirige vers l’avant du corps de Pelech, dit-il. Réalisant qu’il pourrait rater sa mise en échec, et dans le but d’entrer en contact avec Pelech, Gallagher soulève son coude et s’étire vers le haut, visant la tête avec force. »

« Si Gallagher désire appliquer cette mise en échec, poursuit Quintal, il se doit de rester bas et d’adopter un angle de frappe qui va heurter l’épaule et le tronc de Pelech plutôt que [l’angle] qui a fait de la tête le point de contact principal du contact. »

Pour justifier la suspension, la ligue retient qu’il s’agit d’un coup à la tête, que le contact était évitable et que Pelech a été blessé sur le jeu. On nuance toutefois en soulignant les antécédents disciplinaires quasi vierges de Gallagher – une seule amende depuis son arrivée sur le circuit. On ne sait pas, pour le moment, si l’ailier du Canadien interjettera appel de cette sanction.

L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, n’a pas désiré commenter la situation, vendredi matin, alors que le jugement n’avait pas encore été annoncé à ce moment.

Puisque le match que disputera le Tricolore ce samedi à Pittsburgh sera son dernier avant de profiter d’une semaine de congé, Gallagher ne rejouera donc pas avant le 15 février contre les Rangers de New York.

Il s’agit de la troisième suspension imposée cette saison à la suite d’un coup à la tête. Connor Clifton, des Sabres de Buffalo, a dû rater deux matchs après avoir frappé Nico Hischier, des Devils du New Jersey. Puis Charlie McAvoy, des Bruins de Boston, est allé réfléchir dans les gradins pendant quatre rencontres en raison d’une charge dont Oliver Ekman-Larsson, des Panthers de la Floride, était la cible.

Dans le cas de McAvoy, la justification était essentiellement la même que pour Gallagher, mais on avait aussi fait valoir que le défenseur s’était déjà vu imposer une suspension pour des infractions similaires par le passé. McAvoy avait porté la décision en appel, mais le commissaire de la ligue, Gary Bettman, a confirmé le jugement initial.

Cette suspension est par ailleurs la plus sévère imposée à un joueur du Canadien depuis que Max Domi a lui aussi été sanctionné pour cinq matchs en 2018. Pendant un match présaison, Domi avait asséné un coup de poing au visage d’Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, alors que celui-ci refusait d’engager le combat. Il avait été exclu du reste du calendrier préparatoire, ce qui avait représenté cinq rencontres.

En avril 2013, Ryan White avait également dû purger une peine de cinq joutes en raison d’un coup à la tête. Sa victime avait alors été Kent Huskins, des Flyers de Philadelphie.