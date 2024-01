(Newark) Nous voici à New York mardi soir, à la veille d’un duel entre le Canadien et les Devils. David Savard, Samuel Montembeault et Rafaël Harvey-Pinard partent souper en traînant avec eux le p’tit nouveau, Joshua Roy. Ils aboutissent dans un chic restaurant de steak et fruits de mer.

Pour un premier voyage dans la LNH, Roy aurait pu tomber sur pire ville.

« On dormait proche de New York, donc on l’a amené en ville, de l’autre côté, a raconté Montembeault. On a eu un très bon souper. […] Il est un peu gêné, il ne connaît pas tout le monde. Mais hier, on a eu vraiment beaucoup de fun, les quatre Québécois ensemble, et on a vraiment passé une belle soirée. »

C’était la première de deux belles soirées, en fait, puisque Roy a enchaîné mercredi en livrant la meilleure de ses trois performances jusqu’ici, performance ponctuée par son premier but dans la LNH, dans un gain de 3-2 du Canadien. Et c’est à se demander si cette jolie performance de cinq tirs et au moins deux autres chances de marquer a commencé la veille autour de la table.

« Savard a ramassé la facture, il a dit que c’était lui qui payait, que je n’allais rien payer pendant le voyage », a raconté Roy avec le gros sourire, dans le vestiaire des visiteurs, après la rencontre.

Je me sens plus à mon aise, je me sens plus comme quelqu’un de l’équipe, pas comme un remplaçant. On est sur la route, on a été manger, les Québécois ensemble. Je sens plus que je fais partie du groupe. Joshua Roy

Si Savard s’est bien occupé de la recrue hors glace, Sean Monahan l’a fait de façon très concrète sur la patinoire. Parti à deux contre un avec Roy, Monahan a carrément freiné pour bafouer le défenseur Simon Nemec et refiler le disque à Roy, qui a brisé la glace de cette façon. Monahan a aussitôt récupéré la rondelle pour la donner en souvenir à Roy, avant de venir crier un « fu***n’right, Royzy ! » et d’enlacer le jeune homme.

Cole Caufield observait la scène depuis le banc. « Je me demandais ce qu’il faisait, mais il ne faut jamais douter de Mony, a lancé Caufield. Il est tellement intelligent, il lit bien le jeu. Il a joué tout un match et il le fait depuis un bout de temps. »

Le jeu a permis à Martin St-Louis de sortir une de ses images préférées. « S’il lance, c’est un jeu. Il n’y a pas un coach qui va dire que ce n’est pas un bon jeu, a déballé St-Louis. Mais y a-t-il un meilleur jeu ? Il a laissé le jeu évoluer pour trouver le meilleur jeu. Il savait que Roy s’en venait. Les bons joueurs dans la ligue font ça. »

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Sean Monahan (91)

Monahan a aussi obtenu une aide sur le but gagnant de Cole Caufield, pour porter sa récolte de la saison à 27 en 44 matchs, soit un rythme de 50 points sur 82 matchs. À l’exception d’un creux de vague en novembre, il connaît donc une très bonne saison et à un salaire de 1,985 million, les DG en mal de profondeur en vue des séries – bonjour, Chris MacFarland – vont assurément passer un appel à Kent Hughes. Et s’il a bel et bien convenu avec Monahan l’été dernier de l’échanger à une équipe qui participera aux séries, Hughes écoutera les offres.

Mais les évènements des 24 dernières heures ont rappelé les bienfaits que peuvent avoir les vétérans, ceux du « bon » type, sur la relève en pleine formation chez le Canadien. Évidemment, la vie va continuer même s’ils partent, les jeunes seront quand même capables de sortir souper au restaurant. Mais avec ces vétérans partiront de nombreux éléments intangibles qui ont permis à Roy de vivre de beaux moments.

« Ce sont vraiment de beaux exemples à suivre, pour moi et pour les autres jeunes, a rappelé Roy. Tous les gars peuvent prendre exemple sur eux. Ils ont eu de super belles carrières. Quand ils parlent, tu les écoutes. »

Du bon de Caufield

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Cole Caufield

Caufield, on le disait, a lui aussi marqué sur une passe de Monahan. Contrairement à la spectaculaire passe qu’il a servie à Juraj Slafkovsky, son but ne passera pas aux jeux de la semaine. Il a simplement poussé une rondelle libre dans le filet.

Mais c’est bien davantage de ce but que St-Louis avait le goût de parler, parce que le numéro 22 a fait exactement ce que l’entraîneur prêche depuis le début de la saison, dans sa mission de faire de Caufield un joueur plus complet.

« C’est une game mature. Ce que j’apprécie de Cole, c’est qu’il fait ce que la game lui demande de faire. C’est sûr que c’est le fun d’avoir de l’espace et d’avoir des touches, mais la game ne te donne pas toujours ça. Sur le dernier but, il finit son tracé, il rentre en contact avec le gars, il va se perdre de l’autre côté. Il n’est pas démarqué, il rentre en dedans. Tu ne peux pas juste jouer en périphérie. Et il va chercher un gros but à cause de ça. »

En hausse : Rafaël Harvey-Pinard PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Rafaël Harvey-Pinard et Nico Daws Les indicateurs de possession traduisent mal sa soirée de travail. Il a excellé dans ses batailles pour la rondelle. Un autre match où il ressemblait au Harvey-Pinard d’il y a un an.

En baisse : Nick Suzuki PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Nick Suzuki (14) Il n’a pas joué un mauvais match dans l’ensemble. Mais sa pénalité a ouvert la porte à la remontée des Devils et il a peiné aux mises en jeu (5 en 14, 36 %).

La citation du jour Je faisais souvent des amortis. J’étais un petit premier frappeur ! Cole Caufield, au sujet de ses années au baseball mineur, en référence à la rondelle qu’il a frappée au vol sur le but de Juraj Slafkovsky