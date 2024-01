Joshua Roy (89) a inscrit son premier but dans la LNH, mercredi soir, contre les Devils du New Jersey.

(Kanata) Sean Monahan est un homme de peu de mots. Alors s’il s’enthousiasme en parlant de Joshua Roy, c’est probablement parce qu’il se passe quelque chose.

Au New Jersey, mercredi soir, le Québécois a inscrit le premier but de sa carrière dans la LNH, à son troisième match, sur une passe de Monahan, justement. À l’amorce d’un long surnombre, Roy a rapidement remis la rondelle à son joueur de centre, et celui-ci l’a gardée longuement, mystifiant complètement le défenseur Simon Nemec et le gardien Nico Daws. Monahan, a ensuite servi une passe en retrait à Roy, qui a marqué dans un filet ouvert.

Rapidement, il a ramassé le disque pour s’assurer que le souvenir de ce premier but ne soit pas perdu.

Toutes les mentions d’aide ont leur valeur, mais on comprend, à écouter parler Monahan, que celle-là a une valeur particulière.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Joshua Roy (89) a déjoué le gardien des Devils, Nico Daws, après avoir reçu une passe de Sean Monahan (91).

« J’étais déjà emballé pour lui quand il a été rappelé », a dit l’attaquant, jeudi matin, à Kanata, à quelques heures du duel entre son équipe et les Sénateurs d’Ottawa.

« J’avais un peu joué avec lui au camp d’entraînement, a rappelé le numéro 91. Je sais à quel point il peut être bon. S’il trouve sa confiance dans cette ligue, je crois qu’il sera un joueur spécial. »

« C’est un joueur intelligent, a-t-il poursuivi. Il était un peu nerveux à son premier match, mais il commence à trouver ses repères. Je suis très content pour lui que ce premier but soit déjà derrière lui. »

Trois compatriotes québécois de Joshua Roy l’ont pris sous leur aile, a-t-on appris mercredi après la victoire de 3-2 du CH contre les Devils. David Savard, Samuel Montembeault et Rafaël Harvey-Pinard ont profité du passage de l’équipe dans la région de New York pour aller souper avec la recrue.

Roy a raconté aux journalistes que ce genre d’initiatives lui donnait le sentiment de « faire partie du groupe ». Et il a enchaîné avec une performance inspirée de cinq tirs cadrés et un but.

« C’était ça l’objectif », a confirmé David Savard.

Quand on est sur la route, c’est plus facile de l’incorporer dans les choses qu’on fait. À domicile, on se voit juste à l’aréna, puis tout le monde retourne faire ses choses de son côté. Sur la route, on peut passer du temps ensemble, apprendre à connaître le gars. C’était important de l’amener avec nous, de lui faire sentir qu’il fait partie de l’équipe. David Savard

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE David Savard

Hors de la glace, Savard découvre « un gars extrêmement glace », un peu à l’image de sa personnalité sur la patinoire. Le défenseur décrit un coéquipier « tout le temps en contrôle, qui a beaucoup d’habiletés » et de contenance avec la rondelle.

« C’est quelqu’un qui va nous aider à gagner dans le futur, prédit-il. Il a eu un avant-goût [de la suite]. C’est lui qui va dicter jusqu’où il peut aller. »

La formation du Canadien contre les Sénateurs sera la même que celle qui a vaincu les Devils la veille, à l’exception du gardien de but – Cayden Primeau se verra confier le filet. Le seul joueur laissé de côté sera Johnathan Kovacevic.

Korpisalo devant le filet, Joseph promu

Les Sénateurs, pour leur part, remettront leur destinée entre les mains du gardien Joonas Korpisalo. Le Finlandais est au cœur d’une saison misérable sur le plan individuel, mais l’entraîneur-chef Jacques Martin a souligné qu’il connaissait de bons matchs contre le Tricolore.

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien des Sénateurs d’Ottawa Joonas Korpisalo

Vérification faite, Korpisalo a une fiche de 5-2-0 contre les Montréalais, assortie d’un taux d’arrêts de ,920 et d’une moyenne de 2,59.

Même s’il a connu certaines difficultés au cours des dernières rencontres, l’attaquant Mathieu Joseph a été promu sur le premier trio des Sénateurs, à la gauche de Tim Stützle et de Drake Batherson, en remplacement de Vladimir Tarasenko.

Jacques Martin a dit vouloir insuffler un peu d’intensité sur cette unité. Il a aussi voulu souligner le bon travail de Joseph, un joueur « intense, rapide et tenace » doté d’une « bonne compréhension du jeu », qui se dirige par ailleurs vers la meilleure saison de sa carrière sur le plan offensif.

La rencontre s’amorcera à 19 h.