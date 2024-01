Lors des matchs préparatoires, cet automne, Joshua Roy portait le 97. Son numéro fétiche, le 10, est un des 15 qui sont retirés chez le Canadien.

Les Oilers d’Edmonton débarquent au Centre Bell samedi soir, dans ce qui sera le tout premier match de Roy dans la Ligue nationale. Ceux qui espéraient un duel des numéros 97 seront toutefois déçus. Il y en aura un seul sur la patinoire, et il sera dans le dos de Connor McDavid.

« Le trainer est venu me voir ce matin, a raconté Roy devant son casier, après l’entraînement matinal de samedi. Il m’a demandé si je voulais vraiment le 97. J’y ai repensé et je me suis dit : je vais y aller avec le 89 !

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy portait le numéro 97 lors des camps d’entraînement du Canadien.

« Il m’a donné le choix. J’ai pris la sage décision, je pense ! », a ajouté le jeune homme.

Roy a appris la nouvelle de son rappel après le match du Rocket vendredi soir. C’est l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, qui l’a convoqué dans son bureau. « Je ne savais vraiment pas pourquoi il voulait me voir. Je me suis dit, justement : j’ai tu fait de quoi de mal ? Et quand il m’a annoncé ça, j’étais vraiment content !

« Il m’a félicité. J’ai tout de suite texté mes parents. Ils étaient au match à Laval et ils étaient super contents pour moi. »

Roy estime qu’une trentaine de ses proches assisteront à cette rencontre, qu’il disputera plus de deux ans après que le Tricolore l’eut repêché au 150e rang en 2021. Il a été le 150e repêché, mais il sera le 26e à atteindre la grande ligue.

Au terme de l’entraînement, l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, s’est entretenu pendant quelques minutes avec sa recrue. Son message ? « Je veux qu’il joue au hockey. Je ne veux pas qu’il essaie d’être parfait, qu’il essaie de me plaire. Va jouer la game. On va corriger les erreurs. Je veux qu’il joue librement. »

Pour l’occasion, Roy sera flanqué de deux vétérans, Sean Monahan au centre et Joel Armia sur l’autre aile. « J’ai un peu joué avec Armia à Laval, ça allait bien, donc j’espère que ce sera pareil ce soir », a dit Roy.

« C’est un trio qui a de l’intelligence, de la pesanteur, a décrit St-Louis. Army joue du très bon hockey, il mérite qu’on lui en donne plus. Josh joue avec deux vétérans, il devrait être à l’aise, d’après moi. Mais ce n’est pas moi qui vais jouer ses répétitions. J’imagine qu’il va devoir trouver ses aises. Mais avec tout ce que j’ai vu de lui au camp et dans la Ligue américaine, c’est une bonne situation pour lui. »

Et tout ça se déroulera évidemment face à celui qui est largement perçu comme le meilleur joueur au monde, ce qui explique en partie pourquoi son 97 est porté par un seul autre joueur dans la LNH cette saison, et pas le moindre : Kirill Kaprizov.

Rafaël Harvey-Pinard avait affronté un certain Nikita Kucherov lors de son baptême dans la LNH. Il a donc une idée de l’approche que doit prioriser Roy.

« Tu regardes des gars comme ça, c’est sûr que c’est impressionnant, a admis Harvey-Pinard. Il ne faut juste pas qu’il y pense, qu’il le voie comme un autre joueur. C’est difficile, parce qu’en même temps, tu dois le savoir quand il est sur la patinoire. C’est de jouer ton match et ne pas trop penser au reste. »

Anderson absent, nouveaux duos

C’est sans Josh Anderson que le Canadien affrontera les Oilers. L’attaquant est blessé au bas du corps, a annoncé le Tricolore samedi, quelques minutes avant l’entraînement matinal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Josh Anderson

En 41 matchs cette saison, Anderson compte 12 points (7 buts, 5 passes). Il a inscrit son septième but en fin de match jeudi, contre les Sharks.

La semaine dernière, lors du match du 2 janvier à Dallas, Anderson avait semblé incommodé au bas du corps et avait d’ailleurs raté la dernière moitié de la troisième période, après avoir retraité au vestiaire sur une jambe.

Son absence et le rappel de Roy ont engendré du mouvement dans les trios 2 et 3, mais c’est surtout en défense que ce sera intéressant à suivre. À l’entraînement, Mike Matheson a effectué plusieurs répétitions avec Kaiden Guhble, tandis que Jayden Struble formait un tandem avec David Savard. Si ces duos tiennent, ce sera une nouvelle marque de confiance pour Struble, puisque Savard se voit généralement confier des missions défensives ardues.

Parlant des défenseurs, Justin Barron sautera son tour pour la première fois depuis qu’il a été laissé de côté lors des trois premiers matchs de la saison. Johnathan Kovacevic le remplacera.

Samuel Montembeault défendra le filet des Montréalais, qui tenteront d’arrêter à neuf la série de victoires des Oilers.

Par ailleurs, avant l’entraînement principal, l’attaquant Tanner Pearson, blessé depuis le 9 décembre, a patiné en solitaire.