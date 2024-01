Les succès de Joshua Roy dans la Ligue américaine lui vaudront une première audition dans la LNH.

Le Canadien de Montréal a annoncé, tard vendredi soir, avoir rappelé l’ailier de 20 ans, qui rejoindra l’équipe samedi matin. On ne sait pas, à ce point-ci, s’il fera ses débuts officiels avec le grand club dès samedi soir contre les Oilers d’Edmonton.

Choix de cinquième tour (150e au total) au repêchage de 2021, Roy connaît des débuts fracassants avec le Rocket de Laval. À sa première saison professionnelle, il a déjà récolté 30 points, dont 12 buts, en 34 rencontres, au deuxième rang de l’équipe, derrière Brandon Gignac. Cette production le place au 17e rang des marqueurs du circuit, et au 3e rang chez les recrues.

Ex-gloire du hockey mineur québécois, ce natif de Saint-Georges-de-Beauce a été sélectionné au tout premier rang par les Sea Dogs de Saint-Jean au repêchage de la LHJMQ en 2019. Un début de carrière junior en dents de scie l’a toutefois fait chuter en vue du repêchage de la LNH. Or, il a explosé à ses deux ultimes campagnes avec le Phœnix de Sherbrooke, obtenant un total de 218 points en 121 matchs de saison, en plus de 47 points en 25 matchs de séries. Il a en outre remporté la médaille d’or au Championnat mondial junior à deux reprises avec l’équipe canadienne.

À Montréal, il rejoindra une formation en difficulté. Les hommes de Martin St-Louis n’ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs, et encore, ces deux victoires étaient à l’arraché. Les deux plus récentes défaites, subies contre les Flyers de Philadelphie et les Sharks de San Jose, ont été particulièrement douloureuses.

Après 41 rencontres, le Tricolore pointe au 25e rang du classement général de la LNH, à 7 points du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’association de l’est.

Roy est le cinquième patineur, et le troisième attaquant, à rejoindre le Canadien après avoir amorcé la campagne 2023-2024 avec le Rocket. Le dernier à avoir obtenu sa chance, Emil Heineman, a été rétrogradé après le match de jeudi soir.