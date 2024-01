PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chicago) L’attaquant Jason Dickinson a accepté une prolongation de contrat de deux ans avec les Blackhawks de Chicago.

Associated Press

Les Blackhawks ont annoncé cette entente mardi. Le contrat arrivera à échéance à la fin de la saison 2025-26 et Dickinson empochera en moyenne 4,25 millions US par année.

Les Blackhawks ont également consenti un contrat de deux ans au vétéran Nick Foligno, la semaine dernière. L’équipe, qui occupe actuellement le dernier rang de la section Centrale, a éprouvé des difficultés cette saison, mais Foligno et Dickinson ont offert du jeu de qualité et du leadership dans le vestiaire.

Âgé de 28 ans, Dickinson a déjà établi un sommet en carrière cette saison avec 14 buts en 43 parties. Il a également amassé sept mentions d’assistance et se classe au troisième échelon des Blackhawks au chapitre des mises en échec (64).

« Jason ajoute du jeu dans les deux sens à notre formation et son niveau de compétition est constamment élevé chaque soir, a mentionné le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, par voie de communiqué. Il montre son jeu offensif cette année, ce qui a été un énorme atout pour notre équipe. Son leadership a été déterminant et l’impact a été évident dans le vestiaire, en particulier auprès de nos jeunes. »

Dickinson a été acquis par les Blackhawks en octobre 2022, lors d’une transaction avec les Canucks de Vancouver. Il avait obtenu neuf buts et 21 aides, un sommet en carrière, à sa première saison avec la troupe de Chicago.

L’attaquant de six pieds deux pouces a été sélectionné en première ronde par les Stars de Dallas lors du repêchage de 2013. Il a passé les six premières saisons de sa carrière avec eux. Dickinson totalise 53 buts et 72 assistances en 404 matchs en carrière.