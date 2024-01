Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Le Kraken a le dessus 4-1 sur les Capitals

Joey Daccord a effectué 25 arrêts et le Kraken de Seattle a signé une huitième victoire de suite en vainquant les Capitals de Washington 4-1, jeudi.

Tye Kartye a inscrit son premier but depuis le 14 décembre. Alex Wennberg, Justin Schultz et Adam Larsson ont été les autres buteurs du Kraken, qui a égalé sa plus longue série de victoires à sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey.

Le Kraken n’a pas subi la défaite en temps réglementaire à ses 12 derniers matchs (10-0-2).

À sa première saison complète dans la LNH, Daccord a porté son dossier à 7-0-0 à ses huit dernières rencontres avec une moyenne de buts alloués de 1,14 et un taux d’efficacité de ,966.

Max Pacioretty a inscrit son premier but de la saison pour les Capitals, qui ont subi une septième défaite en neuf matchs. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal disputait un troisième match cette saison après avoir été à l’écart presque une année complète en raison d’une déchirure au tendon d’Achille.

Alexander Ovechkin a récolté une mention d’aide sur le but de Pacioretty.

Darcy Kuemper a cédé quatre fois sur 23 tirs.

Stephen Whyno, Associated Press