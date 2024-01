Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les meilleurs buteurs des Stars se lèvent

Roope Hintz, Joe Pavelski, Tyler Seguin et Jason Robertson — les quatre meilleurs buteurs des Stars de Dallas — ont marqué dans une victoire de 7-2 contre le Wild du Minnesota, mercredi.

Hintz mène les Stars avec 17 buts, tandis que Pavelski et Seguin en ont marqué 16. Robertson a quant à lui inscrit son 15e de la saison.

Nils Lundkvist a récolté un but et une aide. Matt Duchene et Sam Steel ont également marqué pour les Stars, qui ont gâché le premier match dans la Ligue nationale de hockey de Jesper Wallstedt.

Âgé de 21 ans, le gardien a effectué 24 arrêts. Le Québécois Marc-André Fleury, qui n’est qu’à une victoire de devancer Patrick Roy au deuxième rang dans l’histoire du circuit, obtenait une soirée de congé.

Le Wild montre conséquemment une fiche de 1-6-0 à ses sept dernières rencontres.

Scott Wedgewood a repoussé 21 tirs pour les Stars, qui affichent un dossier de 7-0-3 à leurs 10 dernières rencontres face au Wild. Esa Lindell a ajouté trois mentions d’aide à sa fiche et Mason Marchment, deux.

Matt Boldy a totalisé un but et une aide pour le Wild. Ryan Hartman a été l’autre buteur.

Les Stars ont balayé la série de trois parties contre le Wild, cette saison.

Associated Press