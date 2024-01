(Laval) Le défenseur Logan Mailloux représentera le Rocket au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey, a annoncé l’organisation lavalloise mercredi après-midi.

La Presse Canadienne

Mailloux, qui est originaire de Belle River, en Ontario, a été sélectionné à sa première saison chez les professionnels.

Le joueur âgé de 20 ans est présentement le troisième meilleur pointeur de l’équipe, et le meilleur chez les défenseurs, en vertu d’une fiche de six buts et 14 mentions d’aide en 32 matchs cette saison.

Mailloux a été sélectionné au premier tour, 31e au total, par le Canadien de Montréal lors du repêchage de la LNH en 2021.

Chacune des quatre sections de l’AHL sera représentée par 12 joueurs. Les listes ont été déterminées par des comités d’entraîneurs de l’AHL, et les 32 équipes de l’AHL sont représentées par au moins une étoile.

Le match des étoiles de l’AHL se déroulera les 4 et 5 février à San Jose, en Californie.