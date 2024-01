(Laval) Le Rocket de Laval connaît ses meilleurs moments de la saison et s’apprête à entamer un segment de son calendrier qui, au premier abord, lui paraît favorable. Mais comme tout entraîneur-chef qui se respecte, Jean-François Houle compte avancer en attaquant une étape à la fois.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

La formation lavalloise sera de retour à la Place Bell mercredi soir pour y affronter les Comets d’Utica, la même équipe contre laquelle le Rocket a signé, en territoire hostile, des victoires de 4-3, toutes deux en tirs de barrage, vendredi et dimanche dernier.

« Ce sont deux gros matchs qu’on a gagnés contre Utica et là, on revient à la maison contre la même équipe. Ce n’est jamais facile de jouer trois matchs de suite contre un rival de section », a d’abord noté Houle après la séance d’entraînement de ses joueurs mardi matin.

« Ça fait plusieurs défaites que (les Comets) subissent, et c’est sûr qu’ils vont se présenter dans notre building et essayer de nous arracher des points », a ajouté Houle.

Les deux formations vont sauter sur la patinoire dans des circonstances opposées. Le Rocket a remporté ses quatre dernières rencontres et huit de ses 10 dernières sorties. Pendant ce temps, les Comets ont perdu leurs huit dernières parties (0-5-3) et n’ont pas gagné depuis le 10 décembre.

Cette combinaison a permis au Rocket (13-14-5 -31 points) de céder la cave du classement de la section Nord de la Ligue américaine aux Comets (10-13-6 -26 points), qui ont cependant trois matchs en banque sur la troupe lavalloise.

Par ailleurs, si le Rocket l’emporte mercredi soir, il totalisera autant de victoires que de défaites pour la première fois depuis que la saison est en marche.

Au premier regard, c’est un fait qui peut sembler banal. Mais avec son groupe de jeunes joueurs, plusieurs blessures à des joueurs-clé, les rappels effectués par le Tricolore et surtout, une vilaine séquence de neuf défaites du 17 novembre au 8 décembre, on peut dire sans trop se tromper que le Rocket revient de loin.

« Dans une saison de hockey, tu as des hauts, tu as des bas, et on a tout le temps su ne pas regarder trop loin. On prend ça au jour le jour, match par match », a rappelé Houle.

« Pour nous, la priorité, a-t-il enchaîné, c’est que nos jeunes joueurs continuent à bien se développer et je pense qu’on est sur la bonne voie. On voit une nette amélioration, du début de l’année, de notre structure et de la manière que nos jeunes se développent. Pour nous, c’est de continuer dans cette lignée-là, et on espère que les victoires vont venir en faisant ça. »

Attitude terre à terre

Si Houle donne l’impression de ne pas trop s’emballer pendant les beaux moments que connaissent ses joueurs, c’est que lui et ses adjoints n’ont pas paniqué non plus dans le creux de vague de l’équipe en novembre et au début de décembre.

« On est resté terre à terre. On sait que dans une saison, tu n’es jamais aussi mauvais que tu penses et tu n’es jamais aussi bon que tu penses. Donc, tu restes dans le milieu », a mentionné Houle.

« On savait qu’on avait plusieurs nouveaux joueurs et plusieurs jeunes qui n’ont jamais joué (chez les) professionnels. On savait que ça allait prendre du temps. On avait dit publiquement que ça ne serait pas facile en début d’année. On est content de voir une belle progression, mais il faut continuer. J’espère que les blessés ne viendront pas gâcher tout ça. J’espère qu’on a assez de profondeur pour continuer sur une bonne lancée. »

Houle a énuméré une liste de facteurs pour expliquer les récents succès de sa troupe.

« Nos gardiens de but ont fait les arrêts clés, et ça nous a permis de rester dans le match et peut-être trouver un moyen de gagner. Défensivement, on joue beaucoup mieux. Notre structure défensive est meilleure et nos jeunes joueurs prennent du galon. Quand tu as une équipe qui compte 15, 16, 17 nouveaux joueurs et plusieurs jeunes, ce n’est pas évident. L’esprit d’équipe est là, présentement, et les joueurs jouent mieux ensemble et se trouvent sur la glace. Tout ça mis ensemble, ça aide. »

Par ailleurs, Houle veut aussi voir un groupe de joueurs plus disciplinés sur la glace. Avec 553 minutes de punition, le Rocket se classe deuxième dans la Ligue américaine pour le temps passé au cachot et n’est devancé que par les Phantoms de Lehigh Valley (566).

« Dans les deux derniers matchs, on a trop pris de punitions. Je pense que nos joueurs le savent. On a été chanceux. Ça nous a fait mal, mais on a quand même réussi à gagner. Il faut jouer de façon plus disciplinée. Il faut continuer à bien jouer défensivement, ne pas trop donner de tirs à l’autre équipe », a énuméré l’entraîneur-chef du Rocket.

Après la visite des Comets, le Rocket accueillera le Moose du Manitoba, une autre formation qui croupit dans les bas-fonds de la section avec 24 points en 29 matchs, lors de deux matchs en autant de jours, vendredi et samedi.

En fait, d’ici à la pause du match des étoiles, les 4 et 5 février à San José, le Rocket jouera huit de ses 11 prochaines parties à domicile. Neuf de ces rencontres, par ailleurs, opposeront le Rocket à des rivaux de section.

« On reste vraiment un match à la fois, mais c’est sûr que toutes ces parties contre des équipes de notre section et devant nos partisans sont très importantes », a admis Houle.

« C’est tout le temps bon d’entrer dans la pause du match des étoiles en position pour participer aux séries, ou très près. »

Le Rocket sera privé de trois joueurs réguliers mercredi soir, soit Gabriel Bourque, Sean Farrell et Brady Keeper. La durée de leur absence demeure indéterminée, mais devrait être précisée mercredi, après une évaluation plus complète de la part des médecins.

Entre-temps, le Rocket a rappelé des Lions de Trois-Rivières les attaquants Alex-Olivier Voyer et Jakov Novak.