551e victoire dans la LNH Marc-André Fleury rejoint son antithèse

Avant, c’était Martin Brodeur, Patrick Roy et Marc-André Fleury. Ce sera bientôt Brodeur, Fleury et Roy. Samedi soir, Fleury a rejoint Roy au deuxième rang de l’histoire, avec 551 victoires, et le dépassera, à moins d’une catastrophe inattendue. Fleury et Roy sont parvenus à des résultats comparables, malgré des styles, des personnalités et des parcours aux antipodes. La Presse a sondé les rares personnes qui ont bien connu les deux hommes masqués.