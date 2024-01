Dans l’univers du Canadien, on aime bien parler de l’avenir, mais Mike Matheson estime qu’on peut aussi parler du présent, tout de même.

« Ce qu’on voit de notre équipe, c’est très positif pour le futur, a expliqué le défenseur québécois après l’entraînement de mardi à Brossard. Mais il faut aussi mettre l’emphase sur maintenant. Juste parce qu’on dit que ça regarde bien pour le futur, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça… Il nous reste encore beaucoup à faire afin d’atteindre le sommet qu’on veut atteindre en tant qu’équipe. »

Alors que le club se prépare à aller rendre visite aux Flyers, mercredi soir à Philadelphie, on peut lentement se tourner vers l’avenir, en effet ; au moment d’écrire ceci, le site Sports Club Stats évalue les chances du Canadien pour une place en séries à 2,5 %, ce qui veut dire que oui, il y a encore une chance, mais il y a aussi la réalité.

Une autre réalité, selon Matheson, c’est que l’avenir du club s’annonce reluisant, en particulier en défense.

« Il y a beaucoup de talent parmi nos jeunes défenseurs ici, a-t-il relevé. Il n’y a pas beaucoup de vétérans à la ligne bleue, mais notre rôle, c’est d’aider ces jeunes-là à progresser. Ça va des deux côtés, parce que les plus vieux peuvent aussi apprendre des plus jeunes ! »

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Kaiden Guhle (21) face aux Hurricanes de la Caroline

Selon Matheson, le succès offensif des défenseurs du Canadien cette saison s’explique assez facilement : il y a une question de talent, oui, mais il y a aussi l’entraîneur, qui les incite à relancer le jeu.

Depuis le début de la présente saison, les défenseurs du Canadien ont marqué un total de 30 buts, trois de moins que les meneurs à ce chapitre dans la LNH, les défenseurs de l’Avalanche du Colorado.

Pour emprunter une expression consacrée dans ce milieu : Martin St-Louis aime ce qu’il voit.

« On a de la jeunesse et de la profondeur parmi nos défenseurs, a expliqué le pilote montréalais mardi à Brossard avant le départ pour Philadelphie. On essaie de disputer un style de jeu où on peut attaquer à cinq joueurs, et nos défenseurs font partie de ça. Ils sont capables de le faire, mais pas au point de négliger leur jeu en défense non plus. »

Au cours des deux derniers repêchages, le duo Jeff Gorton et Kent Hughes a choisi un total de 7 défenseurs sur 20 choix, incluant Lane Hutson, l’Américain qui a impressionné aux récents Mondiaux de hockey junior, avec une récolte de 6 points en 7 matchs, et un différentiel de + 8.

Ce nom vient s’ajouter aux autres espoirs et à ceux qui sont déjà ici, ce qui laisse croire à Johnathan Kovacevic que l’avenir est très brillant à cette ligne bleue montréalaise.

« Si j’étais un partisan, je serais très enthousiaste par rapport à l’avenir de cette équipe, a-t-il noté mardi à Brossard. On voit en ce moment qu’il ne manque pas de patineurs et de défenseurs qui sont capables de faire circuler la rondelle ici… C’est dans cette direction que la ligue se dirige, avec de plus en plus d’équipes qui exigent de leurs défenseurs qu’ils participent à la relance du jeu. Notre défense est tranquillement en train de prendre forme, notre attaque aussi. De l’intérieur, on a l’impression qu’on est en train de bâtir quelque chose de spécial… »