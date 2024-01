L’incapacité à marquer des buts de Josh Anderson a été l’une des principales histoires de la première moitié de la saison du Canadien. Et pour cause : le gros ailier n’a atteint le fond du filet (désert) qu’à sa 25e rencontre, avant d’enfin déjouer un gardien à sa 30e. Il a, depuis, trouvé un rythme de croisière fort potable.

En toute discrétion, pendant que tous les projecteurs étaient braqués sur Anderson, le robinet s’est fermé pour Brendan Gallagher. Et pas à moitié. S’il est de nouveau blanchi ce samedi soir, il s’agira d’un 25e match sans but pour lui.

Depuis la dernière fois qu’il s’est inscrit au pointage, le 11 novembre dernier contre les Bruins de Boston, la sécheresse est totale. Aucun but, seulement quatre mentions d’aide, et un différentiel abyssal de -16. Dans toute la LNH cours de la même période, seulement deux autres attaquants évoluant sur des trios offensifs sont victimes de pannes similaires : Cam Atkinson (Philadelphie) et Andrew Copp (Detroit), encore que ce dernier ait amassé 10 passes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Je ne mentirai pas : c’est frustrant par moments. J’ai contribué offensivement toute ma vie, je veux que ça se poursuive. Brendan Gallagher

« Les chances [de marquer] sont là », a-t-il noté. À fort juste titre, pourrions-nous ajouter. Depuis le début de la saison, l’attaquant de 31 ans domine son équipe à cinq contre cinq pour les buts attendus (9,47) et les chances de marquer de qualité (47), calcule le site Natural Stat Trick. Toutes phases de jeu confondues, ses 12,09 buts attendus surpassent largement ses 5 buts marqués. Autrement dit : il mériterait un meilleur sort.

C’est ce qui a fait dire à Martin St-Louis que Gallagher « joue mieux que ses statistiques ». Et c’est probablement aussi l’une des raisons pour lesquelles sa léthargie du moment est longtemps passée sous le radar.

« L’éthique de travail est toujours là, a souligné l’entraîneur. Tout part de là, pour Gally. »

Confiance

St-Louis a néanmoins reconnu que « pour n’importe quel joueur, ces séquences-là, ça devient pesant ». C’était vrai pour Anderson il y a quelques jours à peine ; ce l’est aussi pour Gallagher aujourd’hui.

Ce dernier est toutefois catégorique : « Je n’ai pas perdu confiance. » Selon lui, de petits « ajustements » lui permettront d’enfin déjouer un gardien de nouveau. « Il ne faut pas perdre de vue les autres aspects du jeu. Je veux avoir un impact, que je marque ou non. »

Qu’à cela ne tienne, il estime qu’il pourrait afficher plus de « sang-froid » avec la rondelle près du filet. « Je suis un peu dans ma tête, a-t-il dit. Si je ralentis le jeu, ça va bien aller. Ça va finir par rentrer. »

Martin St-Louis a essentiellement tenu le même discours.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Martin St-Louis

« Quand tu perds confiance, parfois, il y a un peu d’hésitation dans ta sélection de jeux », a analysé le pilote du CH.

Le lecteur averti aura reconnu une contradiction avec le discours de Gallagher, mais l’entraîneur-chef ne savait pas que son joueur allait assurer qu’il n’avait pas perdu confiance. Passons.

« Il doit continuer de chercher sa confiance, et ça commence dans les entraînements, a repris St-Louis. Il faut essayer de le calmer pour qu’il fasse une meilleure sélection de jeux. […] C’est la même chose avec n’importe quel joueur. Il faut les aider mentalement, leur faire comprendre que c’est une question d’un petit bond ici et là. Il faut continuer d’essayer à jouer la game devant soi, aller où la game demande d’aller. Quand tu fais ça, habituellement, ça va tourner. »