Consultez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Les Hurricanes signent un 5e gain consécutif

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Les Hurricanes ont marqué six buts de suite et ont signé un cinquième gain consécutif.

Brent Burns a marqué deux buts, Andrei Svechnikov a touché la cible et ajouté deux aides et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Capitals de Washington 6-2, vendredi.

Les Hurricanes ont marqué six buts de suite et ont signé un cinquième gain consécutif.

Seth Jarvis a inscrit le but égalisateur tôt en troisième période et Svechnikov a donné les devants aux Hurricanes en avantage numérique avec 7 : 19 à jouer. Burns a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre moins de 90 secondes plus tard.

Dmitry Orlov a marqué dans un filet désert contre son ancienne équipe.

Vasily Ponomarev a marqué contre Darcy Kuemper dans la dernière minute de jeu, obtenant deux points à ses débuts dans la LNH.

Sebastian Aho a obtenu trois aides et Pyotr Kochetkov a repoussé 15 tirs dans la victoire.

Kuemper a concédé cinq buts sur 33 tirs pour les Capitals, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs.

Nic Dowd et Dylan Strome ont marqué pour les Capitals.

Alexander Ovechkin a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre lorsqu’il a préparé le but de Strome, en avantage numérique.

Associated Press