Connor Bedard a été blessé par le défenseur du New Jersey Brendan Smith au milieu de la première période de la défaite de 4-2 contre les Devils vendredi soir.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Les Blackhawks de Chicago ont confirmé que l’attaquant recrue Connor Bedard a subi une fracture de la mâchoire et que son nom a été placé sur la liste des blessés.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de l’équipe ont annoncé la nouvelle dans un bref communiqué de presse publié sur leur site internet, samedi après-midi.

Au passage, les Blackhawks ont aussi annoncé qu’ils avaient placé le nom de l’attaquant Nick Foligno sur la liste des blessés en raison d’une fracture à un doigt de la main gauche.

Les Blackhawks n’ont pas précisé les durées potentielles des absences de leurs deux attaquants.

Bedard a été blessé à mi-chemin de la première période de la partie de vendredi contre les Devils du New Jersey, que les Blackhawks ont perdue 4-2.

Alors qu’il venait d’entrer en territoire adverse en possession de la rondelle, Bedard a été durement frappé par le défenseur Brendan Smith.

Après le contact, qui l’a expédié sur la patinoire et pour lequel Smith n’a pas été pénalisé, Bedard s’est relevé et s’est dirigé vers le banc de son équipe en se tenant le visage pendant que Foligno, Brett Seney et d’autres coéquipiers ont amorcé une escarmouche derrière le filet des Devils.

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Connor Bedard (98) a été frappé par Brendan Smith (2).

Foligno, l’un des mentors de Bedard chez les Blackhawks, a quitté le match après avoir livré un combat avec Smith en deuxième période.

Âgé de 18 ans, Bedard se veut le meilleur joueur des Blackhawks depuis le début de la saison, et se montre à la hauteur des espérances suscitées par sa sélection au tout premier rang du repêchage de juin dernier à Nashville.

Avant les rencontres de samedi, Bedard se classait premier parmi toutes les recrues de la LNH avec 15 buts et 18 passes en 39 matchs.

Bedard a été sélectionné pour le match des étoiles de la LNH qui aura lieu le 3 février à Toronto, et les Blackhawks joueront dans sa ville natale de Vancouver le 22 janvier.

Durement frappés par les blessures, les Blackhawks ont perdu cinq matchs d’affilée et sept de leurs huit derniers.

À leurs 27 dernières rencontres, les Blackhawks affichent un dossier de 6-19-2 sous la direction de Luke Richardson, qui en est à sa deuxième campagne à la barre de l’équipe.

Les noms de Bedard et de Foligno s’ajoutent à une longue liste d’absents chez les Blackhawks, avant-derniers au classement général de la LNH.

Cette liste inclut les attaquants Anthony Beauvillier (poignet gauche), Tyler Johnson (pied droit), Taylor Raddysh (élongation de l’aine gauche), Joey Anderson (épaule gauche) et Andreas Athanasiou (aine).

Le vétéran Taylor Hall ratera le reste de la saison en raison d’une opération au genou droit effectuée en novembre.

Enfin, Seth Jones, le meilleur défenseur de l’équipe, se trouve également sur la liste des blessés à cause d’une blessure à une épaule. Il n’a pas joué depuis le 10 décembre.

En position désespérée pour trouver du renfort, les Blackhawks ont fait l’acquisition de Rem Pitlick des Penguins de Pittsburgh, samedi, en retour d’un choix de septième ronde conditionnel au repêchage de 2026. Ils ont également réclamé l’attaquant Zach Sanford, placé au ballottage par les Coyotes de l’Arizona.

Âgé de 26 ans, Pitlick totalise 21 buts et 33 aides en 123 matchs dans la LNH avec les Predators de Nashville, le Wild du Minnesota et le Canadien de Montréal. Choix de troisième ronde des Predators en 2016, Pitlick a passé la première partie de la saison dans la Ligue américaine. Il compte huit buts et 16 aides en 32 rencontres avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.

Sanford, qui a fait la navette entre la LAH et la LNH cette saison, compte 2 aides en 11 matchs avec les Coyotes.