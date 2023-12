Le transporteur Air Canada a annoncé un partenariat avec la Ligue professionnelle de hockey féminin, jeudi.

La Presse Canadienne

Air Canada devient partenaire inaugural de premier plan de la LPHF et transporteur aérien officiel des six équipes initiales du circuit, qui lancera ses activités le 1er janvier.

« Nous sommes incroyablement emballés et enchantés de nous associer à la LPHF et de prendre part à ce moment historique », a déclaré Andy Shibata, vice-président Marques d’Air Canada.

Les formations new-yorkaise et torontoise donneront le coup d’envoi de la première saison de la ligue, le jour de l’An.

Montréal va jouer à Ottawa le lendemain.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec le transporteur national du Canada, partenaire inaugural de premier plan et transporteur officiel de la LPHF, a déclaré Amy Scheer, vice-présidente principale des affaires commerciales de la LPHF.

« Nous nous estimons privilégiés de pouvoir voyager avec Air Canada. Ce lien reflète nos valeurs communes et l’énorme potentiel de la ligue, de ses joueuses et de nos futures vedettes de propulser le sport vers de nouveaux sommets. »

Air Canada obtient les droits de propriété intellectuelle pour les six équipes de la ligue, c’est-à-dire Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto, ainsi que pour la LPHF elle-même, les contenus de diffusion, la marque dans les stades et la publicité dans les marchés.

L’entente comprend aussi les droits d’apposer la marque d’Air Canada sur le chandail officiel de l’équipe montréalaise.

Air Canada est le transporteur officiel des sept équipes canadiennes de la LNH et des Raptors de Toronto, dans la NBA.