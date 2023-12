Profitons d’une victoire sans signification du Canada contre la pauvre Lettonie – une raclée de 10-0 toujours payante pour certains joueurs sur le plan statistique, mais trompeuse à plusieurs égards – pour déplacer notre attention vers l’un des espoirs les plus emballants du Canadien de Montréal : le défenseur Lane Hutson.

Le jeune homme n’était pas à l’horaire mercredi. Les Américains, vainqueurs contre la Norvège 4-1 la veille, affrontent la Suisse ce jeudi.

Nous ne serons évidemment pas candides au point de tirer des conclusions à la suite d’un match contre la Norvège, une formation de la dimension de celle de la Lettonie.

Le temps d’utilisation de ce choix de fin de deuxième tour du CH en 2022 reste néanmoins révélateur de la confiance des entraîneurs à son endroit. Hutson a joué 22 min 56 s contre les Norvégiens, quatre minutes de plus que le deuxième de l’équipe à ce chapitre, Drew Fortescue, et quatre minutes et demie de plus que son partenaire Ryan Chesley. C’est énorme.

PHOTO ADAM IHSE/TT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lane Huston (20) rejoint ses coéquipiers Cutter Gauthier (19) et Isaac Howard (22) après le quatrième but des États-Unis contre la Norvège, mardi en Suède.

Hutson semble destiné cette année au rôle occupé l’an dernier par Luke Hughes, sélectionné par les Devils du New Jersey au quatrième rang au total en 2021 et déjà leur meilleur compteur en défense, sur un pied d’égalité avec Dougie Hamilton, à sa première saison complète dans la Ligue nationale, à 20 ans.

Il ne s’agit pas ici de comparer les joueurs, évidemment, mais de mesurer l’impact de Hutson au sein de sa formation. Les prochains matchs, contre des clubs plus coriaces, nous diront s’il est à la hauteur de la tâche.

Après une première période un peu brouillonne, Hutson a disputé un bon match, sans être transcendant. Il a obtenu une aide, en supériorité numérique, sur le quatrième but de son équipe. Il a reconnu après l’entraînement des Américains mercredi matin être en mesure de faire mieux. « Certains ont joué un bon match et d’autres, comme moi, doivent en donner davantage. »

Ce jeune homme n’est pas un patineur explosif comme Quinn Hughes ou Cale Makar, mais il possède une mobilité largement supérieure à la moyenne.

Il se trouve très avantagé sur une glace comme celle du Scandinavium, à Göteborg, en raison de ses dimensions olympiques. Il n’a pas fait face non plus à un échec avant très soutenu de la part des Norvégiens.

Le potentiel offensif de Hutson ne fait aucun doute. Il produit à un rythme inédit dans la NCAA pour un jeune défenseur. Il a battu l’an dernier un record du légendaire Brian Leetch pour une recrue. Il présente des statistiques hallucinantes de 68 points en seulement 54 matchs depuis son arrivée à Boston University. Son intelligence et sa créativité constituent sans doute ses plus grands atouts.

La question sera de savoir comment il pourra tirer son épingle du jeu en zone défensive éventuellement contre McDavid, Matthews, Bedard et compagnie.

Le Championnat mondial junior, avec la dimension de la patinoire et l’opposition, ne pourra pas nous fournir de réponse. Il faudra attendre son arrivée à Montréal, en fin de saison, pour mesurer sa valeur et déterminer si le CH possède la réincarnation de Quinn Hughes ou un spécialiste offensif.

Hutson a été ignoré pendant presque deux tours au repêchage de 2022 en raison de sa petite taille. Il mesurait 5 pi 8 po et pesait à peine 145 lb. Ses mensurations s’établissent désormais à 5 pi 10 po et 160 lb.

L’entraîneur-chef de la formation américaine, David Carle, ne semble pas inquiet de la capacité à défendre de Hutson. Il l’emploie même en infériorité numérique.

« On m’avait parlé de son potentiel offensif, a-t-il déclaré aux journalistes au lendemain du match contre la Norvège, mercredi, mais j’ai été surpris par sa volonté de limiter le temps et l’espace de l’adversaire en territoire défensif. Plus je travaille avec lui au quotidien, plus j’apprécie son jeu défensif. On devrait parler davantage de cet aspect de son jeu, mais je comprends que ses exploits offensifs attirent davantage l’attention. »