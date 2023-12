PHOTO JOHAN NILSSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Il y a plusieurs espoirs en prévision du repêchage de 2024 au Championnat mondial de hockey junior, dont le probable premier choix au total, le Canadien Macklin Celebrini, mais les Américains en ont surpris plus d’un en ne retenant pas Cole Eiserman, sans doute le deuxième choix derrière Celebrini.

Macklin Celebrini

Avec 25 points en 15 matchs, ce jeune attaquant de Vancouver produit presque au même rythme à Boston University qu’Adam Fantilli au Michigan l’an dernier, à son année d’admissibilité. Mais étant né en juin, Celebrini concède neuf mois à Fantilli à la même étape du parcours, puisque celui-ci est né en octobre, et considéré comme un late. En bref, Celebrini n’est peut-être pas Connor Bedard, mais il s’en approche.

Konsta Helenius

Petit attaquant tenace et créatif qui produit à un rythme étonnant en première division finlandaise pour un garçon de 17 ans : 20 points en 28 matchs. Patineur puissant, bonne vision du jeu, joue au centre pour l’instant même si on pourrait le retrouver à l’aile dans la LNH. Figure dans le top 10 sur une majorité de listes de recruteurs.

Emil Hemming

Un coéquipier d’Helenius en Finlande, plus costaud à 6 pi 1 po et 187 lb, davantage un marqueur doté d’un tir puissant et ne craint pas de se positionner devant le filet pour faire dévier des tirs ou obtenir des retours. A accumulé 8 points, dont 6 buts, en 26 matchs, avec le TPS Turku en première division finlandaise. Un peu moins bien coté qu’Helenius pour l’instant.

Adam Jiříček

Grand défenseur droitier, complet, efficace en infériorité numérique comme lors des jeux de puissance, déjà un leader au Championnat mondial des moins de 18 ans l’an dernier à seulement 16 ans, joue chez les pros en République tchèque à seulement 17 ans. Doit mettre un peu de chair autour de l’os, à seulement 176 lb sur 6 pi 2 po, mais gros potentiel de développement à long terme.

Zeev Buium

Connaît des débuts fracassants à l’Université de Denver, alors qu’il vient à peine de fêter ses 18 ans, avec 25 points en 18 matchs, et une production de 6 points en 7 rencontres au Championnat mondial des moins de 18 ans l’an dernier. Patineur très fluide, responsable défensivement, mais aussi explosif offensivement. Pas le plus gros gabarit à 6 pi et 183 lb, mais ne craint pas le jeu robuste.