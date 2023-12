(New York) La LNH va modifier le format de son concours d’habiletés prévu lors du week-end du match des étoiles, au mois de février à Toronto.

La Presse Canadienne

La ligue a indiqué que 12 joueurs étoiles se mesureront lors de huit épreuves différentes au terme desquelles ils accumuleront des points. Le joueur qui terminera le concours avec le plus de points mettra la main sur un chèque de 1 million US.

Les épreuves seront celles du patineur le plus rapide, du tir le plus puissant, du maniement de rondelle, du tir sur réception, du défi des passes, du tir de précision, des tirs de barrage et de la course à obstacles.

Les détails sur le processus de sélection des joueurs seront révélés plus tard, a indiqué la LNH dans un communiqué.

Le concours d’habiletés a mis en scène des épreuves sur un terrain de golf et à la plage, l’année dernière en Floride.