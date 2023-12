Connor Bedard répond jusqu’ici aux attentes démesurées envers lui. Mais voilà, c’est un sport d’équipe. Les Blackhawks ont encore l’air d’une équipe au tout début d’un processus de reconstruction, bien qu’ils comptent sur les services d’un attaquant surdoué et d’un groupe de jeunes défenseurs prometteurs.

PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Questionné au sujet de sa façon de composer avec les séries de défaites, Connor Bedard s’est souvenu d’une saison passée avec les Pats de Regina – son club dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest.

Jay Cohen Associated Press

Il n’a pas eu à chercher bien longtemps. Après tout, le joueur de centre recrue a fêté son 18e anniversaire en juillet dernier.

« Je me souviens de mes 16 ans à “Reg” : nous n’avions pas participé aux séries éliminatoires et avions connu des passages à vide, un peu comme ce que nous vivons ici présentement, a-t-il mentionné. Ç’a été difficile ; nous avions connu des séries de défaites et tout ça. C’est moche, parce que tu ne veux pas perdre de matchs.

« Nous savons que nous avons une meilleure équipe que ce que notre fiche indique. Il faut simplement se présenter à l’aréna chaque jour, être optimistes et essayer de nous améliorer, et avec un peu de chance ça paraîtra dans la colonne des victoires », a-t-il poursuivi.

Certes, Bedard répond jusqu’ici aux attentes démesurées envers lui. Mais voilà, c’est un sport d’équipe. Les Blackhawks ont encore l’air d’une équipe au tout début d’un processus de reconstruction, bien qu’ils comptent sur les services d’un attaquant surdoué et d’un groupe de jeunes défenseurs prometteurs.

Les Hawks ont perdu quatre matchs consécutifs et 10 de leurs 12 derniers, à la suite de leur revers de 4-3 encaissé en tirs de barrage contre les Predators de Nashville mardi soir. Ils présentent une piètre fiche de 7-16-1 depuis le début de la campagne, après avoir cumulé un dossier de 7-13-4 après les 24 premiers matchs de la saison dernière.

« Tout le monde veut bien faire dans ce vestiaire, a assuré l’attaquant Nick Foligno. C’est ça qui est le plus difficile à accepter ; ne pas obtenir de résultats favorables. »

Le principal enjeu pour les Hawks, c’est leur manque de finition en attaque – malgré la présence de Bedard. Avant les rencontres de mercredi soir, la formation de l’Illinois pointait au 30e rang de la LNH avec 59 buts marqués, et son avantage numérique était 29e avec un taux d’efficacité famélique de 10,7 %. Ils n’ont inscrit que six buts pendant leur récente série d’insuccès.

Derrière Bedard, l’espoir des Hawks repose sur un groupe de jeunes défenseurs menés par Kevin Korchinski. Le hockeyeur âgé de 19 ans, un autre choix de première ronde, a marqué deux buts et obtenu cinq mentions d’aide en 24 parties. Il a l’air du joueur qui pourrait devenir le général des Hawks à la ligne bleue d’ici quelques années.

Entre-temps, les Hawks sont ennuyés par un manque de constance à plusieurs niveaux – ils en parlent sans arrêt, mais ne sont tout simplement pas capables de régler le problème sur la patinoire.

« Afin de progresser dans la bonne direction, il faudra qu’on parvienne à reproduire nos bonnes performances plus régulièrement. Il faut qu’on soit capables de jouer pendant 60 minutes, a dit Foligno. En fait, présentement, ce serait bien si nous parvenions simplement à le faire pendant une période complète.

« Tout est là. C’est comme quand un enfant fait une crise, a-t-il continué. Tu sais qu’il peut se comporter convenablement, mais il ne le fait pas. »