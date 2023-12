(Laval) C’est une chose de perdre des matchs, mais c’en est une autre de les perdre sans fierté et sans intensité.

Simon Servant La Presse Canadienne

Au lendemain d’un revers peu convaincant de 5-2 à domicile aux mains des Senators de Belleville, le Rocket de Laval s’est retrouvé sans victoire à ses huit dernières sorties, soit depuis le 15 novembre.

La formation lavalloise a éprouvé des difficultés en début de saison, ne remportant que deux de ses 10 premières parties, mais ses insuccès n’ont jamais paru aussi lourds qu’ils le sont actuellement.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef Jean-François Houle et quelques joueurs ne comprenaient pas pourquoi la soif de victoire n’était pas plus présente au sein du Rocket (5-12-3), qui n’est pas en position au classement pour prendre des soirées de congé.

« Ça prend 20 joueurs pour gagner des matchs et ce n’est pas tout le monde qui s’est présenté ce soir, a affirmé de façon cinglante le capitaine Gabriel Bourque. Nos partisans ne méritent pas ça et nous devrions jouer beaucoup mieux, surtout à domicile. Nous avons du talent dans le vestiaire, mais tout le monde doit se présenter chaque soir. C’est ce qui est difficile dans la Ligue américaine. »

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Gabriel Bourque

Mercredi soir, le Rocket a encaissé au moins un but lors des quatre premières minutes de jeu pour une troisième fois à ses quatre derniers matchs. Il avait pu se ressaisir lors des deux précédents, mais contre les Senators, les regards se sont rapidement dirigés vers le sol.

Le fait de devoir régulièrement remonter la pente peut être taxant physiquement pour les joueurs, et la présente série de défaites vient toucher une corde sensible chez certains d’entre eux. La frustration sur la glace contre les Senators en était une belle preuve.

Il est vrai que le Rocket compte plusieurs jeunes joueurs dans ses rangs et que le développement est la priorité, mais l’ambiance négative qui suit les contre-performances n’aide pas la cause des espoirs en uniforme.

« Ce n’est pas mieux pour le développement des jeunes de perdre tous les matchs. Apprendre à gagner, c’est une grosse partie du hockey, a soutenu le défenseur Tobie Bisson. On dit souvent que si un jeune se rend jusqu’en finale de la Coupe Stanley, c’est bon pour lui parce qu’il voit ce que c’est qu’une équipe gagnante. Je crois que c’est ce qui nous manque. Nous avons un bon groupe qui a du plaisir, mais il s’agit de trouver comment jouer ensemble pour gagner. »

« J’ai toujours dit que c’était plus facile de développer dans un environnement gagnant, a poursuivi Houle. D’abord, les joueurs ont un meilleur moral lorsqu’ils viennent à l’aréna et aussi, c’est plus facile de répartir le temps de glace quand tu gagnes. Mais c’est là que nous sommes en ce moment en tant qu’équipe, et nous allons continuer à travailler. »

L’entraîneur-chef n’a pas de solution miracle dans son sac, mais un effort constant de ses joueurs s’avérerait déjà un pas en avant. L’attaquant Emil Heineman parle quant à lui d’un élément de fierté.

« Je m’explique mal notre début de match ce soir. Nous ne nous présentons pas et nous ne jouons pas avec fierté. Nous devrions le faire pour nos partisans, a-t-il indiqué. Nous avons un très bon groupe ici ; nous devons simplement trouver une façon de faire notre travail. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Emil Heineman

Au troisième vingt, Bisson a fait preuve de fierté lorsqu’il a laissé tomber les gants devant Zack Ostapchuk. Ses coéquipiers ont répondu en connaissant de bons moments, bien qu’il était déjà trop tard.

Le grand défenseur a dit regretter de ne pas avoir jeté les gants plus tôt dans la rencontre, mais il estime ne pas être seul à pouvoir s’imposer physiquement pour réveiller les troupes.

C’est entre autres une des grandes forces du défenseur Arber Xhekaj, récemment rétrogradé à Laval par le Canadien de Montréal. Le colosse s’est toutefois tenu un peu plus loin des échauffourées, mercredi.

Houle n’a pas exclu quelques changements à venir au sein de sa formation, dont devant le filet, mais il devra déterminer si le développement de certains espoirs du Tricolore en souffrira.

« Je pense que nous devons continuer à développer les joueurs pour les années à venir. C’est possible que nous procédions à des changements en rappelant des joueurs des Lions de Trois-Rivières, mais est-ce vraiment la bonne chose ? C’est une question que nous allons nous poser entre les entraîneurs et la direction », a conclu Houle.