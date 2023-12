(Laval) Le talent peut amener une équipe à un niveau supérieur, mais c’est l’effort qui lui permettra d’y rester. Le Rocket de Laval espère avoir appris la leçon.

Simon Servant La Presse Canadienne

Les Senators de Belleville ne se sont pas fait jouer le même tour à la Place Bell et ils ont vaincu le Rocket 5-2, mercredi soir.

Lors de sa dernière victoire, le 15 novembre contre ces mêmes Senators, le club-école du Canadien de Montréal avait montré du caractère, de l’intensité et un effort soutenu pour effacer un retard de 4-0 au premier engagement.

On aurait pu penser que la recette avait été collée dans le cahier de notes, mais la formation de Jean-François Houle ne s’en est pas inspirée lors du deuxième affrontement en moins d’un mois entre ces rivaux de section.

Je n’ai vraiment pas aimé notre effort ce soir. Nous avons joué du hockey de rattrapage et l’exécution n’était vraiment pas à point. Tu vas en perdre des matchs, mais de ne pas se présenter… Je pense que c’est important que les joueurs sachent que l’effort doit être là. Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket

Le contraste avec le duel précédent perçait l’écran. Les Senators (9-8-3) ont à nouveau connu un bon début de match, mais cette fois, ils ont tout simplement été plus affamés que leurs adversaires du début à la fin.

Les Lavallois n’ont pas eu l’habitude d’abandonner cette saison, même dans la défaite. Mercredi, les joueurs ont toutefois rapidement baissé les bras après les buts d’Egor Sokolov et Garrett Pilon.

« Nous avions montré ce désir de remonter la pente lors de presque tous les matchs, nous avons subi des défaites serrées dernièrement, mais ce soir, nous n’avions pas de jambes et les émotions étaient basses. Nous patinions dans la boue. Les deux buts rapides ont été difficiles pour notre mental », a observé Houle.

En plus de devoir jouer du hockey de rattrapage, le Rocket (5-12-4) ne s’est pas aidé en écopant plusieurs pénalités. Les joueurs sont en quelque sorte tombés dans le piège tendu par Bokondji Imama et les Senators, qui n’ont pas hésité à déranger les favoris de la foule.

« Nous avons écopé plusieurs pénalités. Nous avons bien fait en désavantage numérique, mais tu perds du momentum et tu ne joues pas à cinq contre cinq. Il y a eu beaucoup trop de pénalités encore ce soir », a mentionné le capitaine Gabriel Bourque.

Outre Sokolov et Pilon, qui a aussi marqué dans un filet désert, les défenseurs Tyler Kleven et Lassi Thomson ont fait scintiller la lumière rouge pour les Senators, qui ont signé une deuxième victoire de suite. Kevin Mandolese a conclu la rencontre avec 28 arrêts.

Riley McKay et Lucas Condotta ont répliqué pour le Rocket, qui a encaissé une huitième défaite consécutive. Strauss Mann a cédé quatre fois en 27 tirs.

Il s’agissait d’un premier match en carrière dans la Ligue américaine de hockey pour Arber Xhekaj. Le grand défenseur a été rétrogradé lundi, après être revenu d’une blessure au haut du corps. Reconnu pour son jeu physique et sa capacité à jeter les gants, Xhekaj s’est tenu plutôt tranquille, mercredi.

« Il a connu un match correct. Il a commis quelques revirements, mais ce n’était pas simplement lui, a analysé Houle. Il est arrivé pendant une partie qui n’était pas facile pour tout le monde et au cours de laquelle nous tirions de l’arrière. C’est son premier match et il veut évaluer ce qui se passe sur la glace. »

Le Rocket reprendra l’action à domicile vendredi soir, dans le premier de deux affrontements face au Wolf Pack de Hartford.

Encore des buts rapides

Le 15 novembre, les Senators avaient mis 5 : 06 avant de prendre les devants 2-0. Mercredi, ils ont eu besoin de 5 : 24.

Oublié au cercle gauche après avoir accepté une passe de Thomson, Sokolov a décoché un tir sur réception qui a touché le poteau à la droite de Mann avant de finalement trouver son chemin derrière le gardien du Rocket.

Seulement 99 secondes plus tard, Jiri Smejkal a effectué du bon travail derrière le filet de Mann et il a ramené la rondelle vers l’avant. Pilon a gagné sa bataille et il a poussé le disque derrière la ligne rouge.

Le jeu s’est animé à la suite d’une mise en échec de Xhekaj et les deux formations ont commencé à se dégêner. Imama, en particulier, s’est cherché un client et il a invité Xhekaj au combat, mais ce dernier a sagement refusé.

Pendant que les Lavallois concentraient leurs efforts vers Imama et le jeu physique, les Senators ont frappé au tableau indicateur, tôt en deuxième période. Alors qu’une pénalité à Brady Keeper était sur le point d’être appelée, Kleven a décoché un tir de la pointe qui a brisé le bâton de Joshua Roy avant de tromper la vigilance de Mann entre les jambières.

L’indiscipline d’Imama a ouvert la porte à l’équipe locale, qui a obtenu trois occasions consécutives en avantage numérique, dont une complète, pour réduire l’écart. Incapables de vraiment s’installer dans le territoire ennemi, les hommes de Jean-François Houle ont même reçu une douche froide avant la fin de l’engagement.

Après que Condotta eut abruptement mis fin à l’avantage numérique du Rocket, Thomson a décoché un tir de la pointe qui s’est faufilé à travers la circulation pour faire bouger les cordages.

Alors que le Rocket avait retiré Mann en faveur d’un sixième joueur lors d’un avantage numérique, Pilon a enfilé l’aiguille pour accentuer l’avance des Senators à 5-0.

McKay et Condotta ont marqué dans un intervalle de 95 secondes pour raviver la flamme des partisans, mais ce ne fut pas suffisant.