Philippe Maillet (61) a marqué un but dans la défaite du Rocket de Laval, vendredi à Abbotsford.

John Stevens a inscrit deux buts pour les Canucks, dont le dernier but du match dans un filet désert avec une seconde à jouer en temps réglementaire, et Abbotsford a défait le Rocket de Laval 4-2, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Sheldon Dries et Vasily Podkolzin ont aussi trouvé le fond du filet pour les Canucks. Artūrs Šilovs a stoppé 30 lancers.

Le défenseur Brady Keeper et l’attaquant Philippe Maillet ont marqué pour le Rocket. Strauss Mann, qui a réalisé plusieurs arrêts importants pour garder le Rocket dans le match jusqu’à la fin, a repoussé 35 rondelles.

Keeper a inscrit son premier but de la saison pour donner les devants 1-0 au Rocket à 4:02 de jeu du premier vingt. Lucas Condotta et Riley Kidney ont récolté une aide sur le but.

Le Rocket a doublé son avance lorsque la rondelle s’est retrouvée dans l’enclave et que le défenseur des Canucks n’a pas été en mesure de la contrôler. Celui-ci a voulu la dégager loin du filet, mais Gabriel Bourque était à proximité et l’a récupérée.

Bourque a ensuite effectué une belle passe du revers à Maillet, positionné de l’autre côté, dans l’enclave, et ce dernier a enfilé l’aiguille.

Les Canucks ont toutefois inscrit deux buts en 27 secondes pour ramener le score à égalité. Stevens a d’abord réduit l’écart en marquant son troisième but de la saison à 17:09 de jeu de la première période, puis Dries a créé l’égalité avec son neuvième filet.

Nathan Légaré a obtenu une belle chance de redonner les devants aux Rocket en première moitié de deuxième période, en deux contre un, mais son tir a été bloqué par Šilovs.

Avec 7:57 à jouer au deuxième engagement, Mann a réalisé un bel arrêt du bouclier sur une autre échappée des Canucks dans la rencontre. L’arrêt a été profitable au Rocket, qui a obtenu un avantage numérique dans les secondes suivantes.

Le manque d’opportunisme du Rocket a fini par lui faire mal, qui n’a pas profité de ce troisième avantage numérique dans le match. Podkolzin a débordé Condotta pour se faire un chemin vers le filet, et a battu Mann d’un lancer rapide, près du corps, avec 5:07 à disputer au deuxième tiers.

Tristen Nielsen a filé seul vers Mann avec moins de cinq secondes à jouer au deuxième vingt, mais le gardien du Rocket a réalisé l’arrêt de justesse avec sa jambière droite, et les Canucks menaient 3-2 après 40 minutes.

Le Rocket n’a jamais vraiment été capable d’appliquer de la pression constante en troisième période, alors que la troupe de Jean-François Houle n’a décoché que six lancers dans les 20 dernières minutes de jeu.