PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le centre Connor Bedard, des Blackhawks de Chicago, a été nommé la recrue du mois de novembre dans la LNH.

La Presse Canadienne

Le premier choix au dernier repêchage a mené les joueurs de première année avec 12 points en novembre.

Bedard a inscrit six buts et six passes en 12 rencontres.

Le hockeyeur de 18 ans de North Vancouver a obtenu au moins un point dans chacun des cinq matchs des Hawks à l’étranger en novembre.

Il a récolté au moins un point dans sept matchs consécutifs à l’étranger.

Bedard a notamment récolté deux buts et deux passes le 9 novembre à Tampa, aidant son club à l’emporter 5-3.

C’est également dans ce match qu’il a inscrit son premier but déterminant en carrière.

Les Blackhawks vont disputer leur prochaine rencontre samedi, à Winnipeg.