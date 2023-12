PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont fait l’acquisition du défenseur Nikita Zadorov des Flames de Calgary, en échange d’un choix de cinquième ronde au prochain repêchage et d’un choix de troisième ronde en 2026.

La Presse Canadienne

Zadorov a inscrit un but et cinq aides en 21 matchs cette saison.

Le défenseur de 28 ans a été sélectionné au 16e rang par les Sabres de Buffalo, au premier tour du repêchage de 2013.

Il a récolté 42 buts et 90 aides, en plus de 599 minutes de pénalité en 588 matchs en carrière dans la LNH, disputés avec les Sabres, l’Avalanche du Colorado, les Blackhawks de Chicago et les Flames.

Zadorov avait discuté de la possibilité d’une transaction avec les Flames, plus tôt cette saison. Le défenseur sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, lui qui écoule la dernière année d’un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 3,75 millions de dollars US.

Les Canucks avaient échangé le Québécois Anthony Beauvillier aux Blackhawks, lundi, pour libérer 4,15 millions US d’espace sous le plafond salarial. Ils ont obtenu en retour la sélection de cinquième ronde qu’ils ont envoyée aux Flames pour Zadorov.