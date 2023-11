(Vancouver) L’échange d’Anthony Beauvillier aux Blackhawks de Chicago, lundi, a permis de libérer 4,15 millions de dollars US d’espace sous le plafond salarial et de donner au directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, plus de flexibilité financière pour améliorer son équipe, qui connaît un excellent début de saison.

Nick Wells La Presse Canadienne

Les Canucks ont annoncé l’échange peu avant le début de leur match contre les Ducks d’Anaheim, mardi. En retour, les Canucks ont reçu un choix de cinquième ronde au repêchage de 2024.

« Je sentais qu’il y avait une occasion pour lui de changer d’environnement et ainsi retrouver son jeu, a déclaré Allvin, mercredi. Je crois que c’est un bon joueur et qu’il mérite plus de temps de jeu. »

Les Canucks ont fait l’acquisition de Beauvillier dans l’échange envoyant Bo Horvat aux Islanders de New York la saison dernière.

Beauvillier avait récolté huit points avec les Canucks cette saison.

L’entraîneur-chef de l’équipe, Rick Tocchet, a dit qu’il soutenait la décision de son directeur général.

« Ça fait partie du hockey, n’est-ce pas ? C’était un joueur que nous pouvions échanger. Nous avons maintenant de l’espace sous le plafond pour faire les changements nécessaires d’ici les séries éliminatoires. »

Les joueurs des Canucks ont mentionné, après le match contre les Ducks, ne pas avoir vraiment eu le temps de digérer la nouvelle.

« Il est difficile de mettre en mots les émotions de l’annonce, a dit l’attaquant Brock Boeser. On se sent mal pour “ Beauvy ”. Il a travaillé si dur pour nous. »