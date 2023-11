(Los Angeles) Lisez les comptes rendus des matchs du mercredi 29 novembre dans la LNH.

Arthur Kaliyev a trouvé le fond du filet à 9 : 04 de la première période, ouvrant la marque pour les Kings. Ces derniers subissaient ainsi une première défaite en temps réglementaire en 13 matchs cette saison après avoir marqué le premier but.

Mantha a créé l’égalité à 12 : 12 de la première période. Il a ensuite préparé le but gagnant de Connor McMichael, avec 90 secondes à écouler en deuxième période.

Le Québécois Anthony Mantha a marqué un but et ajouté une aide pour aider les Capitals de Washington à défaire les Kings de Los Angeles 2-1, mercredi.

Les Rangers gagnent 3-2 contre les Red Wings

Jimmy Vesey a marqué le but vainqueur en fin de troisième période et les Rangers de New York ont battu les Red Wings de Detroit 3-2, mercredi soir.

K’Andre Miller a récolté un but et une aide, alors qu’Artemi Panarin a aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers. Alexis Lafrenière a récolté deux aides et Igor Shesterkin a repoussé 26 tirs.

Les Rangers ont marqué deux buts au troisième engagement et ont ainsi évité de perdre deux matchs de suite pour la première fois de la saison.

Robby Fabbri a marqué un but et ajouté une mention d’aide, alors que Moritz Seider a inscrit l’autre filet des Red Wings. Andrew Copp a obtenu une aide sur chaque but des siens. Ville Husso a bloqué 38 rondelles pour les Red Wings, qui avaient remporté trois matchs consécutifs.

Alors que les Red Wings menaient 2-1, Shesterkin a réalisé un superbe arrêt de la mitaine contre J. T. Compher, dans la première minute du troisième vingt.

Miller a créé l’égalité à 9 : 14 de jeu. L’attaquant y est allé d’un tir frappé sur la passe de Mika Zibanejad et a inscrit son troisième but de la saison.

Vesey a marqué le but gagnant avec 4 : 15 à disputer en temps réglementaire. Celui-ci a frappé la rondelle au vol pour inscrire son cinquième filet de la campagne, alors que le retour de lancer initial de Lafrenière a rebondi dans les airs.

Les Red Wings ont marqué leurs deux buts en 23 secondes d’intervalle. Seider a d’abord touché la cible en avantage numérique, à 8 : 43 de jeu, puis Fabbri a donné les devants à son équipe dans les instants suivants.

Le défenseur Adam Fox était de retour au jeu pour les Rangers, après avoir raté les 10 derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps.

Vin A. Cherwoo, Associated Press