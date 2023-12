PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

Un premier tour du chapeau pour Tom Wilson, un premier but pour Tristan Jarry

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Huitième défaite de suite aux Ducks ; premier but en carrière pour Tristan Luneau Tom Wilson a marqué avec 5 : 38 à écouler en troisième période pour réussir son premier tour du chapeau à son 700e match en carrière et les Capitals de Washington ont vaincu les Ducks d’Anaheim 5-4, jeudi. Le Québécois Tristan Luneau a pour sa part inscrit son premier but dans la LNH pour les Ducks, qui ont subi une huitième défaite de suite. PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Tristan Luneau (67) Wilson, qui joue pour les Capitals depuis le début de sa carrière en 2013, a inscrit deux des quatre buts des Capitals en première. Il a ajouté un but tardif lors d’un avantage numérique, après qu’un filet de Brock McGinn eut réduit l’avance des visiteurs. Frank Vatrano a ajouté un autre but pour les Ducks avec 27 secondes au cadran, mais les Capitals ont résisté. Alex Ovechkin a obtenu sa deuxième mention d’aide de la rencontre sur le troisième filet de Wilson. Il a amassé 1499 points en carrière et devrait bientôt devenir le 16e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1500. Nic Dowd et Anthony Mantha ont également touché la cible pour les Capitals, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs. Darcy Kuemper a réalisé 28 arrêts. Brett Leason a été l’auteur de l’autre but des Ducks, alors qu’il jouait contre son ancienne équipe. John Gibson a repoussé 21 rondelles. Greg Beacham, Associated Press

Le gardien Tristan Jarry marque dans un filet désert dans une victoire des Penguins PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Penguins célèbrent leur victoire. Le gardien Tristan Jarry a marqué un but dans un filet désert et a terminé la soirée avec 39 arrêts pour aider les Penguins de Pittsburgh à vaincre le Lightning 4-2, jeudi soir à Tampa Bay. Jarry a stoppé un dégagement et a envoyé la rondelle à l’autre bout de la patinoire, dans le filet adversaire, avec 1 : 08 à disputer en temps réglementaire. Il s’agissait d’un premier but pour un gardien dans l’histoire des Penguins. Jeff Carter a marqué le but gagnant en troisième période. Sidney Crosby et Drew O’Connor ont également touché la cible pour les Penguins. Steven Stamkos et Tanner Jeannot ont marqué pour le Lightning. Nikita Kucherov a récolté deux aides et a égalisé sa meilleure séquence en carrière pour le nombre de matchs avec au moins un point, à huit. Andrei Vasilevskiy a bloqué 25 lancers. Les Penguins perdaient 2-0 lorsque Crosby a réduit l’écart. O’Connor, qui disputait un 100e match en carrière, a créé l’égalité avec 36 secondes à jouer au deuxième vingt. Carter a donné les devants aux Penguins en mettant fin à une disette de 18 matchs sans marquer. Mark Didtler, Associated Press

Eichel récolte 3 points dans la victoire des Golden Knights face aux Canucks Jack Eichel a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide dans une victoire de 4-1 des Golden Knights de Vegas aux dépens des Canucks de Vancouver, jeudi. PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Jack Eichel (9) Ivan Barbashev, William Karlsson, et Brett Howden ont également fait bouger les cordages pour les Knights, qui montrent une fiche de 15-5-3 depuis le début de la saison. Adin Hill a bloqué les 16 rondelles dirigées vers lui avant qu’il ne quitte la rencontre par précaution en raison d’une blessure au bas du corps. Logan Thompson a repoussé cinq des six tirs décochés vers lui en troisième période. Andrei Kuzmenko a marqué l’unique but des Canucks. Thatcher Demko a réalisé 40 arrêts dans la défaite. Barbashev a ouvert la marque à 4 : 46 de la première période quand il a décoché un tir entre les jambières de Demko. Eichel a doublé l’avance des visiteurs avant la fin du premier engagement. Nicolas Hague a foncé au filet, a remis la rondelle à Barbashev, qui a lui-même trouvé Eichel de l’autre côté du filet. Eichel marquait son neuvième de la saison à son 500e match en carrière. La Presse Canadienne

Les Coyotes battent un champion de la Coupe Stanley pour la troisième fois de suite Nick Bjugstad a touché la cible avec 21 secondes à écouler en prolongation et les Coyotes de l’Arizona ont remporté un troisième match de suite, cette fois au compte de 4-3 contre l’Avalanche du Colorado, jeudi. PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Nick Bjugstad (17) Michael Carcone, Travis Boyd et Nick Schmaltz ont aussi enfilé l’aiguille pour les Coyotes, et Connor Ingram a effectué 28 arrêts. La séquence de victoires des Coyotes est survenue aux dépens des trois dernières équipes à avoir remporté la Coupe Stanley, soit le Lightning de Tampa Bay (2021), l’Avalanche (2022) et les Golden Knights de Vegas (2023). En prolongation, Bowen Byram a écopé d’une pénalité après avoir donné un coup de bâton à Bjugstad, qui s’échappait. Quelques secondes après la fin de l’avantage numérique, Bjugstad a battu Alexandar Georgiev pour inscrire son cinquième but de la saison. Nathan MacKinnon, Cale Makar et Miles Wood ont trouvé le fond du filet pour l’Avalanche, qui avait remporté sept de ses huit matchs précédents et qui tentait de rejoindre les Rangers de New York au sommet du circuit avec 16 victoires. Georgiev a terminé sa soirée de travail avec 29 arrêts. Jack Magruder, Associated Press

Nazem Kadri marque en prolongation pour les Flames, qui défont les Stars Nazem Kadri a marqué en prolongation et les Flames de Calgary ont vaincu les Stars de Dallas 4-3, jeudi. PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Nazem Kadri (91) et Scott Wedgewood (41) Une passe de Jonathan Huberdeau a dévié sur Kadri, qui se dirigeait vers le filet. La révision vidéo a été nécessaire pour déterminer s’il y avait eu un geste d’obstruction, mais la décision initiale a été maintenue. Les défenseurs Noah Hanifin, Chris Tanev et MacKenzie Weegar ont aussi trouvé le fond du filet pour les Flames, qui ont remporté six de leurs 10 derniers matchs. Jacob Markstrom a obtenu une mention d’aide sur le filet de la victoire et effectué 13 arrêts, moins d’une semaine après un gain de 7-4 contre ces mêmes Stars. Mason Marchment a réussi un doublé, notamment à l’aide d’un tir de pénalité, pour les Stars. Thomas Harley a été l’autre buteur et Scott Wedgewood a repoussé 32 rondelles. Trois heures avant ce duel, les Flames ont annoncé qu’ils échangeaient le défenseur Nikita Zadorov aux Canucks de Vancouver en retour d’un choix de troisième tour en 2026 et d’une sélection de cinquième ronde l’année prochaine. Samedi, les Canucks seront de passage à Calgary pour croiser le fer avec les Flames. Donna Spencer, La Presse Canadienne

Connor Dewar marque 3 buts dans une victoire du Wild contre les Predators Connor Dewar a réussi un tour du chapeau et ajouté une aide, Filip Gustavsson a réalisé 26 arrêts et le Wild du Minnesota a vaincu les Predators de Nashville 6-1, jeudi. PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Connor Dewar Les Predators avaient remporté leurs six derniers matchs avant ce duel. Dewar n’avait jamais marqué plus d’un but ou amassé plus de deux points lors d’une seule rencontre, lui qui en a maintenant disputé 137 dans la LNH. Jeudi, il semblait avoir inscrit un quatrième filet avant que la révision vidéo ne démontre un hors-jeu. Kirill Kaprizov a récolté un but et une aide. Jake Middleton et Pat Maroon ont été les autres buteurs du Wild, qui a remporté ses deux matchs depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef John Hynes. Hynes a remplacé Dean Evason derrière le banc cette semaine. Hynes a dirigé les Predators pendant quatre saisons avant d’être congédié par le directeur général Barry Trotz, l’été dernier. Juuso Parssinen a trouvé le fond du filet pour les Predators. Juuse Saros a cédé quatre fois sur 15 tirs avant de laisser sa place à Kevin Lankinen. Ce dernier a réalisé 14 arrêts. Jim Diamond, Associated Press

Les Bruins l’emportent 3-0 contre les Sharks PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Jake DeBrusk Pavel Zacha a récolté un but et une aide et les Bruins de Boston ont mis un terme à une séquence de trois revers en venant à bout des Sharks de San Jose 3-0, jeudi. Danton Heinen et Jake DeBrusk ont également marqué. Jeremy Swayman, qui avait été retiré du match lundi dans une défaite de 5-2 contre les Blue Jackets de Columbus, a repoussé les 28 rondelles dirigées vers lui pour signer son deuxième jeu blanc de la saison. David Pastrnak a amassé deux aides et les Bruins ont vaincu les Sharks, qui sont au dernier rang du classement général de la LNH, pour une 13e fois de suite. Mackenzie Blackwood a repoussé 32 rondelles pour les Sharks, qui avaient remporté leurs deux dernières sorties. Après que les deux équipes eurent raté des occasions en avantage numérique en première période, Heinen a ouvert la marque après 1 : 38 de jeu au deuxième tiers. DeBrusk a ensuite doublé l’avance des siens avec en déjouant Blackwood avec quelques feintes avant la fin de l’engagement médian. Les Sharks ont profité d’une séquence à cinq contre trois avant le deuxième entracte sans parvenir à réduire l’écart. Zacha, lui, n’a pas raté sa chance sur un jeu de puissance en troisième. Les Sharks montrent une fiche de 0-10-0 sur la route cette saison. Brendan Mcgair, Associated Press

Les Red Wings battent les Blackhawks 5-1 PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Robby Fabbri (14) et Alex Lyon (34) J. T. Compher et Robby Fabbri ont les deux inscrit deux buts pour aider les Red Wings de Detroit à battre les Blackhawks de Chicago 5-1, jeudi. Les Blackhawks ont perdu pour la septième fois en neuf rencontres. Connor Bedard a préparé le but égalisateur de Lukas Reichel au début du premier vingt. Bedard a ainsi porté son total de points à 18 en 21 matchs. Alex Lyon a repoussé 34 tirs pour les Red Wings, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Petr Mrazek a réalisé 24 arrêts. Compher a trouvé le fond du filet en désavantage numérique après 2 : 29 de jeu en première période. Reichel a créé l’égalité avec son deuxième filet de la saison ensuite. Les Red Wings se sont donné deux buts d’écart en deuxième période lorsque le défenseur Ben Chiarot a trouvé le fond du filet. Compher a ensuite marqué en avantage numérique pour porter le score à 4-1. Fabbri a complété la marque avec un autre filet en avantage numérique, à mi-chemin au troisième engagement. Larry Lage, Associated Press

Les frères Hughes mènent les Devils à une victoire contre les Flyers PHOTO BILL STREICHER, USA TODAY SPORTS Luke Hughes Luke Hughes a marqué après seulement 28 secondes en prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Flyers de Philadelphie 4-3, jeudi. Alexander Holtz, Jack Hughes et Tyler Toffoli ont marqué pour les Devils en temps réglementaire. Les Devils ont pris les devants 3-1 tôt en troisième période lorsque Toffoli a marqué en avantage numérique. Jack Hughes a récolté sa 20e mention d’aide sur le but. Les Flyers ont toutefois inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes de jeu en temps réglementaire pour forcer la prolongation. Avec cinq minutes à disputer, Sean Walker a réduit l’écart à 3-2 avec son quatrième but de la campagne. Tyson Foerster a créé l’égalité avec 50,9 secondes au cadran. Les Flyers montrent une fiche de 0-10-1 lorsque l’adversaire inscrit le premier but de la rencontre. Les Flyers ont décoché 23 tirs vers Akira Schmid en deuxième période, alors que Morgan Frost a marqué son troisième but de la saison. Schmid a terminé la rencontre avec 44 arrêts. Pour les Flyers, Carter Hart a repoussé 31 rondelles. Dan Gelston, Associated Press

Les Maple Leafs défont le Kraken 4-3 en fusillade PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Mitch Marner Mitch Marner a réussi le filet décisif en fusillade après avoir signé son deuxième tour du chapeau en carrière et les Maple Leafs de Toronto l’ont emporté 4-3 même s’ils ont bousillé une avance de deux buts contre le Kraken de Seattle, jeudi. Portant un protecteur facial complet après avoir reçu une rondelle à la mâchoire, mardi contre les Panthers de la Floride, Marner a mis un terme à une séquence de huit matchs sans but. Auston Matthews a aussi fait bouger les cordages lors de la séance de tirs de barrage en plus de récolter deux mentions d’aide. Joseph Woll a réalisé 37 arrêts pour les Maple Leafs, qui ont porté leur fiche à 12-6-3. Jared McCann a marqué deux buts pour le Kraken. Eeli Tolvanen a ajouté un but et Philipp Grubauer a repoussé 25 rondelles. Sans point à ses trois dernières sorties, Marner était au centre de l’attention en raison de son jeu en deçà des attentes — en compagnie de Matthews — au sein du premier trio des Maple Leafs. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a séparé le duo avant une victoire de 2-1 en fusillade, mardi contre les Panthers, cherchant à créer une étincelle. Ce fut le cas jeudi. Marner a réussi son premier triplé depuis le 26 février 2022 contre les Red Wings de Detroit. L’attaquant des Devils Samuel Laberge disputait un premier match dans la LNH. Le Québécois a terminé la rencontre avec quatre minutes de temps de glace. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Schenn et Neighbours aident les Blues à vaincre les Sabres 6-4 PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Brayden Schenn (10) et Kevin Hayes (12) Brayden Schenn et Jake Neighbours ont les deux inscrit deux buts et les Blues de St. Louis ont battu les Sabres de Buffalo 6-4, jeudi soir. Kevin Hayes a inscrit un but et une aide, et Brandon Saad a aussi touché le fond du filet pour les Blues, qui ont gagné quatre de leurs six derniers matchs. Jordan Binnington a terminé le match avec 41 arrêts dans la victoire. Rasmus Dahlin, Peyton Krebs et Zach Benson ont chacun marqué un but et récolté une aide pour les Sabres. JJ Peterka a aussi fait scintiller la lumière rouge, alors qu’Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 14 rondelles. Les Sabres ont dominé 45-20 au chapitre des tirs, mais n’ont pu l’emporter contre une équipe contre laquelle ils ont une fiche de 1-8-2 à leurs 11 dernières rencontres. Hayes a inscrit son cinquième but de la saison à 13 : 04 de la deuxième période pour donner les devants 4-3 aux Blues. Les Blues menaient 3-1 en première période malgré une domination de 15-8 aux tirs par les Sabres. Saad a ouvert la marque après seulement 68 secondes d’action dans le match. Il s’agissait de son cinquième filet de la campagne, lui qui n’avait pas marqué à ses 11 derniers matchs. Benson a touché la cible avec son deuxième but de la saison à 6 : 10 du deuxième tiers. Joe Harris, Associated Press