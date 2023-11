Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et laura Stacey

L’équipe de Montréal de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) aura deux domiciles.

À un mois du lancement officiel de la saison inaugurale, la ligue a finalement publié son calendrier complet. On y apprend que Montréal disputera 4 de ses 11 matchs locaux à la Place Bell de Laval. Les autres auront lieu à l’Auditorium de Verdun.

Chaque équipe a en réalité 12 parties locales à son calendrier ; la 12e de la franchise montréalaise, prévue le 16 mars contre Toronto, doit toutefois être tenue dans un lieu « à déterminer ». Puisque la LPHF a plus d’une fois exprimé le souhait de tenir des joutes en territoire « neutre », ce match pourrait avoir lieu virtuellement n’importe où, même si Montréal sera considéré comme l’équipe hôtesse.

À domicile, la majorité des matchs aura lieu le samedi (6) ou le dimanche (3).

Le tout premier affrontement local aura lieu à Verdun le samedi 13 janvier, contre Boston. La formation aura alors déjà joué trois fois sur la route, les 2, 6 et 10 janvier.

Au total, Montréal affrontera New York, Toronto, Minnesota et Ottawa à cinq reprises, et Boston, quatre fois.

L’équipe de la métropole jouera par ailleurs dans deux amphithéâtres de la LNH, soit au XCel Energy Center, à St. Paul, où sera établi en permanence le club du Minnesota, et au UBS Arena de Long Island, alors que l’équipe de New York empruntera le domicile des Islanders à Long Island.