Le match d’ouverture de l’équipe montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) aura lieu le 13 janvier, à 15 h 30, à l’Auditorium de Verdun. La formation de Boston sera en visite ; quoi de mieux qu’un match de rivalité comme première rencontre à domicile ?

Avant ce duel à la maison, la troupe de Kori Cheverie aura déjà disputé au moins deux rencontres : le 2 janvier à l’aréna du TD Place d’Ottawa et le 6 janvier au Xcel Energy Center du Minnesota. On n’en connaît toutefois pas plus sur le calendrier de l’équipe montréalaise pour l’instant.

Le tout premier match de l’histoire de la Ligue aura quant à lui lieu le 1er janvier, à 12 h 30, au Mattamy Athletic Centre de Toronto, alors que la formation torontoise accueillera celle new-yorkaise.

« C’est le temps pour les meilleures joueuses de hockey au monde d’élever notre jeu vers de plus hauts sommets », de dire l’administrateur de la Ligue, Stan Kasten, par voie de communiqué.

Rappelons que le camp d’entraînement de la troupe montréalaise est en marche depuis un peu plus d’une semaine.