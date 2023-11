La patience est la vertu des rois, dit l’adage. Pierre Dorion à Ottawa, comme John Chayka en Arizona quelques années plus tôt, n’en ont pas eu.

Les parallèles entre ces deux directeurs généraux déchus sont frappants. En juin 2017, Chayka a sacrifié son premier choix au repêchage, 7e au total, et un jeune défenseur offensif, Tony DeAngelo, pour obtenir le jeune vétéran Derek Stepan, 27 ans, et le gardien Antti Raanta, même si les Coyotes, un club encore jeune, avaient raté les séries lors des cinq saisons précédentes.

En juillet 2022, Dorion a également cédé un 7e choix au total, en plus de choix de deuxième et troisième tours, pour acquérir un jeune vétéran, Alex DeBrincat, 25 ans… même si Ottawa avait raté les séries lors des six années précédentes.

Les Coyotes et les Sénateurs espéraient participer enfin aux séries la saison suivante après ce coup d’éclat visant à accélérer le processus de reconstruction, mais ont tous deux échoué.

Chayka a récidivé deux ans plus tard. Les Coyotes semblaient en bonne position de participer aux séries, en décembre, lorsqu’ils ont acquis du New Jersey l’attaquant Taylor Hall, 28 ans, encore un attaquant de pointe dans la LNH, contre un choix de premier tour en 2020, un choix de troisième tour et quelques joueurs, parmi lesquels le défenseur format géant Kevin Bahl, toujours avec les Devils. Les Coyotes ont participé aux séries, mais perdu au premier tour. Hall allait plier bagage quelques semaines plus tard et l’Arizona n’a jamais pris part aux séries depuis.

Les Sénateurs n’étaient pas si loin d’une place en séries en mars 2023, dix mois après avoir acquis DeBrincat. Dorion a cédé son choix de premier tour en 2023 (12e au total), et deux choix de deuxième tour, en 2024 et 2026, pour Jakob Chychrun, 25 ans, l’un des bons défenseurs de sa génération, mais souvent blessé. Chychrun est tombé au combat assez rapidement d’ailleurs avec les Sénateurs, et ceux-ci n’ont pas réussi à mériter une place en séries.

Mais la transaction de Dorion était nettement plus avisée puisque Chychrun était encore sous contrat pour deux ans, à un salaire fort raisonnable de 4,6 millions, contrairement à Hall, un joueur de location.

En août 2020, les Coyotes ont dû renoncer à leur choix de premier tour en 2021 et un choix de deuxième tour en 2020 pour avoir violé une politique en matière de repêchage.

Ces derniers jours, Ottawa a perdu un choix de premier tour (à sa convenance, celui de 2024, 2025 ou 2026) pour avoir omis de transmettre aux Golden Knights de Vegas toutes les clauses du contrat d’Evgeni Dadonov lors d’une transaction survenue en juillet 2021. Tout ça pour se départir de Dadonov et de son contrat de 5 millions par année pour deux saisons offert par Dorion un an plus tôt…

Congédié mercredi, Pierre Dorion laisse néanmoins les Sénateurs en bien meilleur état que Chayka lors de sa démission en 2020. Le noyau des Coyotes était alors formé de Clayton Keller, Nick Schmaltz, Oliver Ekman-Larsson, Conor Garland et Christian Dvorak. Barrett Hayton, cinquième choix total en 2018, arrivait.

Même s’ils ont raté les séries depuis six ans et se retrouvent déjà aujourd’hui à quatre points du dernier club qualifié, au huitième et dernier rang de la section Atlantique, Tim Stützle, Brady Tkachuk, Jake Sanderson, Jakob Chychrun, Josh Norris et Drake Batherson, appuyés par les vétérans Thomas Chabot, Claude Giroux et Vladimir Tarasenko, constituent un noyau plus puissant que celui des Coyotes il y a trois ans.

Par contre, il faut se poser la question : ce groupe est-il assez puissant pour aspirer à la Coupe Stanley ? Il faut le souhaiter, car il n’y aura pas de renfort à court et moyen terme. Les Sénateurs n’ont pas repêché au premier tour lors des deux dernières années, ni lors des trois premiers tours l’an dernier d’ailleurs, leur premier choix de 2021, 10e au total, Tyler Boucher, sera au mieux un joueur de soutien et Ottawa sera privé d’au moins un choix de premier tour lors des trois prochaines cuvées.

Chiarelli et Darche parmi les candidats à Ottawa

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Darche

Le quotidien Ottawa Sun dressait une courte liste de candidats à la succession de Pierre Dorion vendredi matin. L’ancien directeur général des Bruins et des Oilers, Peter Chiarelli, très proche du nouveau propriétaire dit-on, y figure, l’adjoint au DG du Lightning, Mathieu Darche, également, mais pas Patrick Roy.

On dresse un portrait étonnamment flatteur de Chiarelli malgré ses déboires à Edmonton. On rappelle qu’il était du groupe de gestionnaires qui a repêché Connor McDavid en 2015, qu’il a retenu Leon Draisaitl à Edmonton et qu’il a été forcé d’échanger Taylor Hall pour le défenseur Adam Larsson en 2019.

On omet cependant de mentionner qu’il a plutôt eu une chance inouïe de remporter la loterie à son arrivée à Edmonton en 2015 et que même un papouasien ignorant tout du hockey aurait quand même repêché McDavid, qu’il faisait aussi partie du groupe de décideurs ayant repêché Jesse Puljujarvi au quatrième rang en 2016, qu’il a offert des choix de premier et deuxième tour aux Islanders (Mathew Barzal a été repêché avec le premier des deux choix) pour Griffin Reinhart, un défenseur de Ligue américaine, qu’il s’est débarrassé de Justin Schultz pour un choix de troisième tour, de Ryan Strome pour Ryan Spooner, qu’il a offert 42 millions pour sept ans à Milan Lucic, 33 millions pour six ans au défenseur Andrej Sekera et 13 millions pour trois ans au gardien Mikko Koskinen, mais bon, on ne peut empêcher un cœur d’aimer…