(Laval) Philippe Maillet a dénoué l’impasse en fin de troisième période et le Rocket de Laval a vaincu les Marlies de Toronto 5-3, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Alors que les deux formations semblaient se diriger vers la prolongation, Maillet a redirigé un tir de la pointe de Logan Mailloux pour donner les devants aux siens.

Maillet est aussi celui qui avait lancé la remontée du Rocket (2-6-1), qui tirait de l’arrière 3-1 à mi-chemin au troisième engagement. Il a inscrit ses deux premiers buts de la saison.

Mitchell Stephens, Jan Mysak, lui aussi avec son premier dans la campagne, et Brandon Gignac ont ajouté un filet pour les hommes de Jean-François Houle, qui ont mis fin à une séquence de quatre revers.

Étincelant à plusieurs reprises pendant la rencontre, Jakub Dobes a réalisé 32 arrêts pour signer une deuxième victoire cette saison.

Mikko Kokkonen, Kieffer Bellows et Nicholas Robertson ont répliqué pour les Marlies (4-2-2), qui ont perdu en temps réglementaire pour une première fois en cinq sorties.

Le vétéran Martin Jones a bloqué 26 des 30 rondelles dirigées vers lui dans une cause perdante.

Une bonne bataille de rivaux

Un peu comme elle l’avait fait mercredi, la formation de Laval a connu un bon début de match. Cette fois, elle a cependant été récompensée.

Après que Jones eut stoppé un tir de Nicolas Beaudin lors d’une montée à trois contre un et que Sean Farrell eut touché le poteau, le gardien des Marlies a été déjoué entre les jambières par un lancer de Stephens

Dobes a rapidement montré des signes de confiance en première période et il a permis au Rocket de rentrer au vestiaire avec une priorité d’un but. Le choix de cinquième ronde du Canadien s’est notamment signalé devant Kokkonen et Dylan Gambrell.

Dobes a continué son brio au deuxième vingt, mettant son empreinte sur le match. Il a d’abord fermé la porte à Robert Mastrosimone avant de réaliser un bijou aux dépens de Nick Abruzzese, à la suite d’une passe transversale de Logan Shaw.

Le jeune gardien n’aurait pas dit non à un deuxième but pour se sentir plus à l’aise, mais lors d’un avantage numérique, Maillet a battu Jones, mais pas le poteau à sa gauche.

Les Marlies ont profité de cette chance pour frapper à la vitesse de l’éclair. Kokkonen a pris sa revanche lorsque son lancer des poignets s’est faufilé à travers la circulation pour faire bouger les cordages. Bellows a ensuite donné les devants aux siens seulement 46 secondes plus tard, sautant sur une rondelle libre pour inscrire son premier filet avec la troupe torontoise.

Les visiteurs pensaient bien avoir porté un dur coup à leurs adversaires, lorsque Robertson a touché la cible à la suite d’un bel échange, mais le Rocket a répliqué.

De façon plutôt similaire, Maillet et Mysak ont tous deux récupéré un disque libre devant le filet pour marquer leur premier but de la campagne, à 28 secondes d’intervalle.

Après le but de Maillet, Gignac a complété le pointage dans un filet désert.