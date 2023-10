(Montréal) La nature a horreur du vide, et, franchement, y a-t-il plus vide que trois jours de suite sans match du Canadien en plein mois d’octobre ?

Ce vide se fait particulièrement sentir quand le dernier match avant lesdits trois jours de congé s’est soldé par un cuisant revers du CH et que le capitaine et plus haut salarié du club, Nick Suzuki, se cherche. C’était un peu le thème du jour en ce samedi au Centre Bell.

Ça a commencé après l’entraînement matinal, quand Martin St-Louis avançait que les médias sont plus prompts à se concentrer sur « le négatif, sur ce qui doit être corrigé ». C’est là que le collègue Luc Gélinas est intervenu avec des mots de sagesse comme lui seul en détient le secret.

« C’est pire quand vous ne jouez pas ? », a-t-il suggéré à St-Louis.

Réponse de l’entraîneur : « Je sais. Il faut que tu t’accroches à quelque chose ! »

Cette fois, cependant, St-Louis n’aura pas à se préoccuper de propos trop négatifs sur son équipe d’ici au prochain match, puisque le Tricolore a vaincu les Capitals 3-2 en prolongation, samedi soir.

L’avantage numérique n’a mis que 27 secondes à générer un but, tandis que Nick Suzuki et ses ailiers Cole Caufield et Rafaël Harvey-Pinard ont bourdonné en zone adverse dès leur première présence. Bref, d’entrée de jeu, les fameux aspects négatifs qui avaient dominé les conversations prenaient le bord.

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS Cole Caufield (22) et Hardy Haman Aktell (4)

« J’étais mauvais »

Cela dit, les doutes formulés sur la tenue du capitaine étaient visiblement justifiés. St-Louis lui-même avait indiqué cette semaine que Suzuki devait « être meilleur ».

L’Ontarien ne comptait qu’une passe en trois matchs. Un échantillon certes mince, mais c’était d’ailleurs une fiche identique à celle de son homologue des Capitals, Alexander Ovechkin, et lui non plus n’a pas échappé aux questions sur ses performances vendredi.

« Des fois, vous posez questions difficiles, a rappelé St-Louis, samedi. Je ne veux pas mentir. J’ai eu des conversations avec lui, il a été le premier à dire qu’il doit mieux jouer. »

Suzuki venait tout juste de parler exactement dans ce sens dans le vestiaire. « J’étais assez mauvais dans les deux matchs précédents, a-t-il admis. Je savais que je devais mieux joueur pour que l’équipe connaisse du succès. […] Contre Chicago, je tournais en rond sans que ça mène à quoi que ce soit, et ça a comme continué contre le Minnesota. »

Ses insuccès ont-ils été suranalysés pendant la pause ? « Tout le monde analyse tout, et je le fais moi-même. Je savais que je devais être meilleur », a-t-il martelé.

Ce qu’il a accompli. Il a conclu le match avec deux aides, pas exactement un hasard au terme d’une soirée où le numéro 14 a continuellement alimenté le 22. Caufield a d’ailleurs terminé la rencontre avec 12 tentatives de tirs, dont cinq cadrées. La rondelle se rendait à lui.

« C’est notre meneur, je ne suis pas inquiet pour Nick, a assuré l’autre héros de ce match, le gardien Jake Allen. C’est le dernier gars dans ce vestiaire pour qui je suis inquiet. Tout le monde aura quelques matchs où il se sent moins comme lui-même, où il marque moins. Il a montré son calme ce soir. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien de but du Canadien de Montréal Jake Allen (34) fait un arrêt contre Connor McMichael (24) des Capitals de Washington.

L’idée sera maintenant de trouver une certaine constance, un objectif formulé par St-Louis. Chose certaine, le calendrier ne sera pas de tout repos, le Canadien amorçant une série de cinq matchs en huit jours. « Notre prochain entraînement est seulement vendredi », a rappelé le coach.

Cette cadence vient toutefois avec l’avantage de ne pas laisser de vides à combler. C’est vrai pour ceux qui les couvrent comme pour ceux qui s’analysent un peu trop.

En hausse : Sean Monahan

Il a marqué en avantage numérique, a abattu de la besogne en désavantage numérique et a été dominant aux mises en jeu. Deux points bien mérités pour lui.

En baisse : Michael Pezzetta

Il a connu une première présence du tonnerre, faisant résonner le poteau de Darcy Kuemper. Mais les nombreuses pénalités des deux côtés l’ont éliminé du script du match.

La citation du match

En quatre matchs, c’est la troisième fois qu’on se retrouve en avance de deux buts en troisième période. Ça, j’aime ça. Martin St-Louis, au sujet des avances perdues par le Canadien en troisième période