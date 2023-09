Le repêchage de 2022 n’a pas commencé avec la sélection de Juraj Slafkovsky au premier rang, mais avec cette nouvelle annoncée au micro par le commissaire Gary Bettman : « Le Canadien de Montréal échange Alexander Romanov… »

Rappelons-nous la stupeur dans le Centre Bell. Les murmures dans l’amphithéâtre, jusqu’à ce que le commissaire Gary Bettman ne prononce le nom du joueur obtenu en retour, Kirby Dach.

Romanov était néanmoins un joueur populaire à Montréal. Il avait seulement 22 ans, venait de s’établir au sein du top quatre défensif à Montréal, possédait une exubérance contagieuse et constituait l’un des rares choix prometteurs au repêchage des dernières années en défense.

Mais Kent Hughes savait ce que nous savons désormais aujourd’hui. Plusieurs défenseurs gauchers attendaient leur tour. Kaiden Guhle, le premier choix de 2020, arrivait et il serait encore meilleur que Romanov. Jordan Harris allait lutter pour un poste, mais il y avait encore Joel Edmundson, et Mike Matheson arrivait. Arber Xhekaj n’était même pas encore sur les écrans radars, du moins pas dans l’optique d’un poste à Montréal.

Nous voici au camp d’entraînement en 2023. À 29 ans, Mike Matheson vient de connaître la saison de sa carrière et il est sous contrat pour encore trois autres années. Guhle, Harris et Xhekaj ont tous 23 ans ou moins. Il faudra en envoyer un à droite pour désengorger le flanc gauche.

La surabondance de jeunes défenseurs gauchers ne semble pas décourager les aspirants. Du moins pas jusqu’ici. Mattias Norlinder, 23 ans, comparé à Nicklas Lidstrom par les médias suédois il y a quelques années, une maladresse de taille, connaît un bon début de camp. Il avait connu une forte séance samedi, il a attiré les réflecteurs lors du match du lendemain au Centre Bell avec un joli but.

William Trudeau, 20 ans, ne cesse d’étonner. On jonglait entre l’idée de le renvoyer dans les rangs juniors ou de lui confier un poste dans la Ligue américaine à pareille date l’an dernier. Il est devenu au fil de la saison l’un des meilleurs défenseurs du Rocket et il joue avec une assurance surprenante depuis le camp des recrues.

Même Jayden Struble, s’il fait moins parler de lui que les deux autres, montre un certain aplomb jusqu’ici, après un départ timide dans les rangs professionnels en fin de saison dernière.

Entendons-nous bien ici. On ne leur prédit pas tous une carrière glorieuse dans la Ligue nationale. Il est encore trop tôt pour savoir s’ils atteindront la LNH éventuellement. Et le ballon pourrait bien dégonfler d’ici quelques jours. Mais à l’aube du calendrier préparatoire, ils offrent un rendement intéressant contre leurs coéquipiers.

Ils savent aussi que la compétition ne vient pas seulement du sommet, mais de la base de la pyramide. Lane Hutson, 19 ans, court-circuitera la Ligue américaine et accédera directement à la Ligue nationale quelque part en avril, après sa saison à Boston University. Vous l’aurez lu ici en premier. Malgré ses 5 pieds 9 pouces, Hutson vient de battre des records dans la NCAA pour un défenseur avec 48 points en seulement 39 matchs et il sera l’un des points de mire au Championnat mondial junior.

La direction du CH suit aussi de proche un autre jeune défenseur gaucher, le Suédois Adam Engström, choix de troisième tour en 2022, une trentaine de rangs après Hutson, un choix de fin de deuxième tour. Engström joue au sein de la première paire à Rögle, en première division suédoise (SHL) malgré ses 19 ans. Il a déjà deux points à ses quatre premières rencontres. Rögle occupe le troisième rang du classement général de 14 équipes après cinq matchs.

Engström signerait une prolongation de contrat d’un an à Rögle, dit-on. Il s’agit presque d’une bénédiction pour le Canadien qui aura un an de plus pour y voir plus clair. Le jeune homme, s’il est gaucher, évolue cependant à droite en Suède.

L’abondance de jeunes défenseurs au sein de l’organisation constitue évidemment un heureux problème. Elle donne à Kent Hugues du matériel à échange pour améliorer l’équipe à une autre position, comme avec Romanov.

Encore une fois ici, il faut rappeler la réalité des choses. Le CH n’a pas dix Cale Makar en puissance dans ses rangs. Mais si Romanov, un numéro quatre en défense, a rapporté Kirby Dach, qui sait ce que peut rapporter l’un de ces nombreux défenseurs de l’organisation éventuellement ?

Qui sera le prochain Romanov ? Tout dépend de l’intérêt et des besoins des autres clubs. Et Hughes n’est jamais très loin de son portable…

Six jeunes défenseurs à surveiller

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jordan Harris

Jordan Harris sera le doyen en défense lundi soir lors du premier match préparatoire contre les Devils du New Jersey. Il a 23 ans. Arber Xhekaj a 22 ans, Justin Barron et Kaiden Guhle 21 ans, Logan Mailloux 20 ans et David Reinbacher 18 ans.

Les équipes doivent envoyer dans la mêlée un minimum de huit vétérans lors des rencontres préparatoires de la LNH. Par vétéran, on entend un joueur ayant disputé au moins 30 matchs dans la Ligue nationale de hockey la saison précédente, un choix de premier tour lors du plus récent repêchage ou un joueur ayant disputé 100 matchs en carrière.

En défense, seul Logan Mailloux n’entre pas dans cette catégorie. Intéressant de noter toutefois que l’on compte quatre choix de premier tour provenant des trois plus récentes cuvées parmi cette très jeune cohorte, Guhle, Barron (obtenu de l’Avalanche pour Artturi Lehkonen), Mailloux et Reinbacher.

Reinbacher, cinquième choix au total en 2023, aura l’honneur de figurer au sein de la première paire avec Guhle, et Mailloux jouera à la droite de Harris, déplacé à gauche après un essai à droite pendant les matchs intraéquipe. Xhekaj et Barron formeront la troisième paire.

À l’attaque, le trio constitué de Juraj Slafkovsky, Alex Newhook et Josh Anderson est intact. On remarque un trio de jeunes intéressants constitué de Joshua Roy, Owen Beck et Jesse Ylönen, comme quoi il ne fallait pas se fier aux combinaisons des matchs intraéquipe…