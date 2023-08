« Pour le moment, je sens qu’il est préférable que je conserve les rôles de président et directeur général des opérations hockey », affirme Kyle Dubas, dans un communiqué publié jeudi par les Penguins de Pittsburgh.

Qui sera le prochain directeur général des Penguins de Pittsburgh ? L’intrigue se prolonge.

Les Penguins ont en effet annoncé une série de promotions au sein des opérations hockey, jeudi. Mais Kyle Dubas, embauché comme président de ce département, s’est ajouté le titre de DG en attendant de trouver le candidat de choix.

Lors de son embauche, le 1er juin, Dubas avait en effet indiqué qu’il se mettrait à la recherche d’un directeur général au cours de l’été. Les plans ont toutefois changé.

« Pour le moment, je sens qu’il est préférable que je conserve les rôles de président et directeur général des opérations hockey, affirme Dubas, dans un communiqué publié jeudi par les Penguins. Nous continuerons de réévaluer le poste de DG, et d’autres postes, au cours des prochaines saisons mortes, pour nous assurer d’optimiser chaque section du département. »

Quatre membres de l’état-major ont reçu des promotions en ce jeudi. L’ancien joueur Trevor Daley et la joueuse Amanda Kessel ont tous les deux été promus au titre d’assistant spécial au président et directeur général des opérations hockey.

Daley, 39 ans, a disputé son dernier match dans la LNH en 2020 et travaille officiellement comme conseiller pour les Penguins depuis.

Kessel, 31 ans, a quant à elle participé au dernier Championnat du monde féminin avec les États-Unis et a terminé au 4e rang de l’équipe avec neuf points en sept matchs. Les Penguins ne précisent pas dans le communiqué si sa nomination signifie qu’elle met un terme à sa prolifique carrière de joueuse, une information relativement importante. Elle a été quatre fois championne du monde, en plus d’avoir remporté trois médailles olympiques et trois championnats dans la NCAA.

Andy Saucier a quant à lui été nommé directeur du personnel professionnel, tandis qu’Erik Heasley a été promu directeur des filiales et des opérations du recrutement amateur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jason Spezza durant un échauffement d’avant-match au Centre Bell en 2021.

Dans le communiqué, Dubas rappelle également l’arrivée de Jason Spezza et Vukie Mpofu au sein des opérations hockey. Le premier a disputé 1248 matchs dans la LNH, dont plusieurs à titre de bourreau du Canadien de Montréal. Le deuxième est moins connu ; âgé de 27 ans, Mpofu a joué une seule saison complète dans les rangs juniors, et a ensuite étudié à l’Université de la Saskatchewan, puis à l’Université de la Californie à Los Angeles (UCLA). Il a aussi travaillé pour les Kings et les Golden Knights.

Bref, Dubas ne manquera pas de candidats potentiels lorsqu’il voudra confier le poste de DG, et adopter une structure bicéphale, comme le fait le Canadien avec le duo Jeff Gorton-Kent Hughes, et bien d’autres équipes.