C’était essentiellement une formalité, c’est maintenant chose faite. Le Canadien a annoncé s’être entendu pour trois ans avec le défenseur David Reinbacher, premier choix de l’équipe (cinquième au total) au dernier repêchage.

Il s’agit d’un contrat de trois ans, une durée prévue à la convention collective pour les joueurs de 18 ans signant leur première entente dans la Ligue nationale.

Ce contrat entrera en vigueur cet automne si Reinbacher passe la saison à Laval ou à Montréal. S’il joue plutôt avec le club de Kloten, en Suisse, l’entente sera suspendue et s’amorcera quand le jeune homme fera le saut en Amérique du Nord.

L’Autrichien vient de participer au camp de perfectionnement du Canadien à Brossard. L’an dernier, il a amassé 22 points (3 buts, 19 aides) en 46 matchs à Kloten, en Ligue nationale suisse. Le défenseur de 6 pi 2 et 195 lb a également représenté l’Autriche au Championnat du monde junior en 2022 et 2023, de même qu’au Championnat du monde sénior de 2023.

Reinbacher est le deuxième joueur du repêchage de 2023 à s’entendre avec sa nouvelle équipe, l’autre étant Adam Fantilli, troisième choix au total, avec les Blue Jackets de Columbus.

Kent Hughes poursuit quant à lui dans la même veine que l’an dernier en s’entendant rapidement avec ses choix de premier tour. L’an dernier, le premier tour avait eu lieu le 7 juillet, et le DG du Canadien s’était entendu avec Juraj Slafkovsky le 13 juillet, et le lendemain avec Filip Mesar.

Il est de pratique courante que les hauts choix de repêchage s’entendent rapidement avec leur équipe, à l’exception de ceux qui jouent dans la NCAA, puisqu’ils perdent le droit d’y jouer dès qu’ils signent un contrat professionnel. L’an dernier, Simon Nemec (deuxième au total) et Shane Wright (quatrième) avaient signé leur contrat respectivement le 14 et le 13 juillet. Les deux autres choix du top 5, Logan Cooley et Cutter Gauthier, jouent quant à eux dans les rangs universitaires.