(Nashville) On n’attendait pas une grande récolte pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) tôt dans ce repêchage 2023, et on ne s’était pas trompé. Aucun espoir du circuit québécois n’a en effet été sélectionné lors du 1er tour de l’encan.

Gabriel Perreault, le fils de l’ancien joueur Yanic Perreault, est le seul joueur natif du Québec à avoir été réclamé au cours de ce premier tour, par les Rangers au 23e rang. Perreault vit cependant à Chicago depuis une dizaine d’années et joue pour les États-Unis au niveau international.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Gabriel Perreault

C’est la première fois depuis 2014 qu’aucun Québécois n’est sélectionné au 1er tour. Cette année-là, le Danois Nikolaj Ehlers avait cependant évité à la LHJMQ d’être blanchie. Les Jets l’avaient repêché au 9e rang.

C’est la première fois depuis 2008 que le circuit Cecchini est absent du premier tour. C’était également arrivé en 2000.

Joueurs de la LHJMQ dans les derniers repêchages 2022 : 2 (Nathan Gaucher, Maveric Lamoureux)

2021 : 4 (Zachary Bolduc, Xavier Bourgault, Zachary L’Heureux, Zach Dean)

2020 : 5 (Alexis Lafrenière, Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, Justin Barron, Mavrik Bourque)

2019 : 2 (Samuel Poulin, Jakob Pelletier)

2018 : 4 (Filip Zadina, Noah Dobson, Nicolas Beaudin, Joe Veleno)

Cette faible représentation du circuit québécois était prévisible au camp d’évaluation de la LNH, à Buffalo, il y a trois semaines. Parmi les 106 joueurs invités, la LHJMQ ne comptait que sept représentants, contre 20 pour la Ligue de l’Ontario (OHL) et 21 pour la Ligue de l’Ouest (WHL). Le petit nombre de joueurs était d’autant plus surprenant qu’aucun Russe n’a participé au camp d’évaluation. Le bassin d’espoirs des autres territoires aurait donc dû être plus élevé.

Ces invitations au camp de développement sont basées sur les demandes des équipes. Seuls les joueurs qui intéressent suffisamment de clubs sont conviés à Buffalo.

Ce creux de vague survient dans une période où la LHJMQ fait pourtant bonne figure à la Coupe Memorial. Ce sont en effet des clubs de la ligue québécoise qui ont remporté les quatre dernières éditions du tournoi : Québec (2023), Saint John (2002), Rouyn-Noranda (2019) et Acadie-Bathurst (2018).

Aucune transaction

Décidément, les amateurs de hockey de Nashville n’ont pas été gâtés comme ceux de Montréal l’an dernier. En effet, seulement deux transactions ont été conclues en ce 28 juin, toutes deux avant le début de la séance.

De plus, aucune de ces transactions n’impliquait de choix de 1er tour. Le Lightning a d’abord cédé l’attaquant Ross Colton à l’Avalanche contre un choix de 2e tour, et les Penguins ont ensuite acquis l’ailier Reilly Smith des Golden Knights contre un choix de 3e tour.

Cela dit, plusieurs des gros noms attendus sur le marché des transactions avaient déjà été échangés dans les jours précédents, que ce soit Pierre-Luc Dubois, Tyler Toffoli ou Kevin Hayes. Deux choix de 1er tour ont d’ailleurs changé de mains depuis que la finale de la Coupe Stanley s’est conclue : le 22e (transaction d’Ivan Provorov) et le 31e (transaction d’Alex Newhook).

Selon le collègue Frank Seravalli, c’est la première fois depuis 2007 qu’aucune transaction n’est conclue pendant le premier tour du repêchage.

En 2022, six transactions impliquant des choix de 1er tour avaient été conclues le jour de ce 1er tour. Tous se souviendront évidemment de la transaction à trois équipes initiée par le Canadien, qui avait envoyé Alexander Romanov chez les Islanders de New York en échange du 13e choix au total, avant de céder ce 13e choix aux Blackhawks contre Kirby Dach.