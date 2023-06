Bedard, Fantilli, Carlsson, Michkov… Leurs noms sont devenus familiers au fil des semaines et des mois, mais comment se différencient-ils les uns des autres ? À deux jours du repêchage 2023 de la LNH, La Presse présente 10 des espoirs parmi les plus en vue du moment.

Avant-propos

Plutôt que de procéder à une simulation de repêchage (mock draft, en anglais), La Presse propose une présentation des principaux espoirs qui devraient, selon toute vraisemblance, entendre leur nom les premiers, mercredi soir à Nashville.

Notre top 10 est principalement basé sur les agrégations de Hockey Pipeline et d’Elite Prospects, qui ont compilé des dizaines de classements pré-repêchage rendus publics par des recruteurs ou des organisations médiatiques. À moins d’opter pour un candidat du champ gauche ou d’échanger son principal choix de premier tour, actuellement situé au cinquième rang, le Canadien devrait sélectionner l’un de ces joueurs.

Les huit attaquants et deux défenseurs que nous avons retenus ont été classés par ordre alphabétique et non dans l’ordre attendu de leur sélection. Le hasard faisant bien les choses, le premier nom sur la liste deviendra presque très certainement le premier choix.

Connor Bedard

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Connor Bedard a été nommé joueur par excellence du Mondial junior 2023.

Position : centre

Équipe : Pats de Regina (WHL)

Date de naissance : 17 juillet 2005

Taille : 5 pi 10 po

Poids : 185 lb

L’espoir le plus attendu et acclamé depuis Connor McDavid en 2015. D’« exceptionnel » à son arrivée à 15 ans dans la Ligue junior de l’Ouest, il est passé à « générationnel » dans la discussion ambiante. Sa récolte de 143 points en 57 parties la saison dernière, ce qui inclut 71 buts, semble tirée des années 1980. Il a ajouté 20 points en à peine 7 matchs de séries éliminatoires. Joueur junior par excellence au Canada en 2022-2023 et joueur par excellence du Mondial junior 2023, il est le choix absolument unanime des recruteurs. La qualité de tir et de ses habiletés individuelles sont autant de raretés. Il enfilera, sans l’ombre d’un doute, le chandail des Blackhawks de Chicago, détenteurs du tout premier choix.

Zach Benson

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Zach Benson

Position : ailier gauche

Équipe : Ice de Winnipeg (WHL)

Date de naissance : 12 mai 2005

Taille : 5 pi 9 po

Poids : 163 lb

Il a terminé la saison 2022-2023 au premier rang des pointeurs du Ice de Winnipeg, et ce, en dépit de la présence dans l’équipe de Matthew Savoie et de Connor Geekie, deux choix de premier tour dans la LNH l’an dernier. Cet attaquant est reconnu pour sa combativité, son sens du jeu et ses habiletés individuelles, mais sa vitesse fait douter certains observateurs. Corey Pronman, d’Athletic, le décrit comme l’un des meilleurs passeurs du hockey junior canadien. La comparaison qui est souvent faite entre lui et Jonathan Marchessault tombe à point. Or, les joueurs de petite taille doivent encore combattre les préjugés défavorables à leur endroit. De la même manière, les palmarès ne sont pas unanimes. Il semble néanmoins destiné au top 10.

Leo Carlsson

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leo Carlsson

Position : centre

Équipe : Orebro HK (Suède, 1 re division)

division) Date de naissance : 26 décembre 2004

Taille : 6 pi 3 po

Poids : 198 lb

Si Carlsson était né quelques mois plus tôt, il aurait probablement pu être sélectionné au tout premier rang l’année dernière. Or, se retrouver dans la même cuvée que Connor Bedard, c’est être condamné au troisième, ou au deuxième rang – ce qui n’est pas si mal, tout de même. Il vient de passer deux saisons dans son pays natal en première division suédoise, et contrairement à certains de ses prédécesseurs du même âge, il s’est démarqué par sa production offensive. Son fort gabarit et son contrôle de la rondelle en font un candidat prisé, classé au premier rang chez les espoirs internationaux par la Centrale de recrutement de la LNH.

Dalibor Dvorsky

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Dalibor Dvorsky lors du Combine de la LNH le 10 juin dernier

Position : centre

Équipe : AIK (Suède, 2 e division)

division) Date de naissance : 15 juin 2005

Taille : 6 pi 1 po

Poids : 201 lb

Les centres costauds auront toujours la cote et Dvorsky, l’un des principaux espoirs internationaux, ne fait pas exception. Les agrégateurs de classements des espoirs le placent au huitième rang, ce qui n’empêche pas que les opinions diffèrent largement à son sujet. Doté d’un tir foudroyant, le Slovaque a certes de l’expérience « contre des hommes », mais dans un niveau d’opposition relativement faible, où il n’a pas, par ailleurs, explosé offensivement. Il a toutefois rencontré beaucoup d’équipes au récent camp d’évaluation organisé par la LNH, signe de la curiosité dont il fait l’objet. Les modèles analytiques de projection sont beaucoup moins emballés que les recruteurs.

Adam Fantilli

PHOTO ROMAN KOKSAROV, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Adam Fantilli (91)

Position : centre

Équipe : Michigan (NCAA)

Date de naissance : 12 octobre 2004

Taille : 6 pi 2 po

Poids : 195 lb

Ce Canadien qui s’est exilé aux États-Unis a été tout simplement dominant dans les rangs universitaires, ce qui lui a valu de remporter le trophée Hobey-Baker remis au meilleur joueur du pays. Bien servi par son gabarit et son maniement de la rondelle hors du commun, il a bien paru au plus récent Championnat mondial sénior, contre des adversaires plus vieux que lui. Depuis le début de la saison, il est le deuxième choix consensuel après Connor Bedard. À quelques jours du repêchage, la frénésie à son égard a toutefois semblé se calmer, au point où l’on se demande si, comme Shane Wright l’an dernier, il ne perdra pas quelques rangs le grand soir venu.

Ryan Leonard

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Leonard lors du Combine de la LNH le 10 juin dernier

Position : ailier droit

Équipe : Équipe nationale américaine de développement

Date de naissance : 21 janvier 2005

Taille : 6 pi

Poids : 192 lb

Dans un récent point de presse, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, n’y est pas allé de main morte en comparant son style de jeu à celui des frères Brady et Matthew Tkachuk. « Agressif physiquement, très intense », a détaillé le DG. Va pour le style, mais le gabarit n’y est pas. Le site Athletic le compare plutôt à Artturi Lehkonen. On est ailleurs. En voilà un autre que les projections analytiques ne favorisent pas. Or, des joueurs de son style trouvent toujours preneur, encore davantage lorsqu’ils marquent des buts avec aisance. Son trio avec Will Smith et Gabriel Perreault a été une puissance au dernier Mondial U18.

Matvei Michkov

PHOTO TRIÉE DU SITE DE LA KHL Matvei Michkov

Position : ailier droit

Équipe : SKA Saint-Pétersbourg (KHL)

Date de naissance : 9 décembre 2004

Taille : 5 pi 10 po

Poids : 172 lb

À n’en point douter LA carte cachée de ce repêchage 2023. On dit de lui qu’il est le seul qui peut rivaliser de talent avec Connor Bedard – certains, audacieux, le croient même supérieur. Un magicien avec la rondelle, une menace offensive totale : les éloges pleuvent. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, son pays d’origine, change toutefois la donne. Son père est mort dans des circonstances troubles. Il est sous contrat pour encore trois ans avec son club de la KHL, ce qui peut refroidir des DG de la LNH. Il pourrait être disponible au rang de sélection du CH, mais Kent Hughes s’est demandé s’il ne signera pas un autre contrat en Russie dans trois ans. Un mystère qui reste à éclaircir.

David Reinbacher

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Reinbacher (64)

Position : défenseur

Équipe : Kloten (Suisse)

Date de naissance : 25 octobre 2004

Taille : 6 pi 2 po

Poids : 185 lb

La cuvée 2023 n’est pas très riche en défenseurs, ce qui ne veut pas dire non plus qu’il n’y en a pas de bons. Pour paraphraser un cliché anglophone, l’action de Reinbacher a monté en flèche au cours des derniers mois. À la mi-saison, il n’était pas acquis qu’il soit sélectionné au premier tour ; le voilà aujourd’hui qui frappe à la porte du top 10. Ce Suisse au fort gabarit – qui doit encore prendre du muscle – peut à la fois contribuer offensivement et défensivement. Il a beau ne pas faire l’unanimité, Kent Hughes l’a quand même qualifié de « meilleur défenseur du repêchage ». Il est par ailleurs l’un des seuls joueurs de cette cuvée, avec Carlsson et Fantilli, ayant participé au Championnat mondial sénior.

Axel Sandin Pellikka

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Axel Sandin Pellikka lors du Combine de la LNH le 10 juin dernier

Position : défenseur

Équipe : Skelleftea AIK (Suède, 1 re division)

division) Date de naissance : 11 mars 2005

Taille : 5 pi 11 po

Poids : 176 lb

Il a, d’une certaine manière, connu la courbe inverse de Reinbacher au cours de la dernière saison : considéré comme l’un des plus beaux espoirs internationaux à la mi-saison, il a vu sa cote de popularité baisser graduellement. Aussi prolifique soit-il, ce défenseur suédois pourrait être victime à la fois de son petit gabarit et de la qualité des attaquants disponibles, ce qui pourrait le faire dégringoler au premier tour. Contributeur offensif d’exception dans les rangs juniors et défenseur par excellence du plus récent Mondial U18, il a fait le saut chez les pros au cours de la dernière saison, dans un rôle plus effacé.

Will Smith

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @GAMEDAYHKY Will Smith

Position : centre

Équipe : Équipe nationale américaine de développement

Date de naissance : 17 mai 2005

Taille : 6 pi

Poids : 181 lb

L’un des noms les plus en vogue de ce repêchage. Différentes projections le placent environ au cinquième rang, mais il n’est pas farfelu de penser qu’il puisse rejoindre le top 3. Principal joueur de centre de l’Équipe américaine de développement au cours de la dernière saison, il est considéré comme une véritable menace offensive, notamment en raison de son contrôle du disque hors norme. Il a d’ailleurs produit à un rythme supérieur à deux points par match dans l’USHL en 2022-2023, un sommet. Son nom est naturellement lié au Canadien, puisque Kent Hughes a été son entraîneur au hockey mineur. Or, sera-t-il encore disponible pour le CH ? Rien n’est moins sûr.

En prolongation

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brayden Yager

Colby Barlow

Ailier gauche au tir dévastateur et principal espoir issu de la Ligue junior de l’Ontario. Il est attendu vers le milieu du premier tour.

Andrew Cristall

L’un des meilleurs pointeurs de la Ligue junior de l’Ouest en dépit d’une saison écourtée par les blessures. Les indices analytiques l’adorent. Les recruteurs sont plus tièdes, notamment en raison de sa vitesse. Encore un petit format.

Oliver Moore

Deuxième centre de l’Équipe américaine de développement, derrière Will Smith, il est perçu comme l’un des attaquants les plus fiables défensivement de cette cuvée. Sa vitesse est son principal atout.

Eduard Sale

Le potentiel offensif de ce grand ailier tchèque semble faire consensus. Son intensité et son niveau de compétition, moins. Craig Button, de TSN, le voit dans le top 10. D’autres projections l’excluent du premier tour.

Brayden Yager

Encore un joueur de centre issu de la Ligue junior de l’Ouest, que les recruteurs semblent plutôt voir comme un futur ailier dans la LNH. Lui aussi est bien servi par un tir très au-dessus de la moyenne.