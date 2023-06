Kent Hughes a causé un certain émoi la semaine dernière à Buffalo lors du camp d’évaluation des espoirs de la LNH en comparant le style de jeu de l’Américain Ryan Leonard à celui des frères Tkachuk.

Il n’en fallait pas plus pour que, déjà, certains en tirent des conclusions sur le choix au cinquième rang du Canadien et que les fans se mettent à rêver à ce Leonard.

Le nom Tkachuk est évidemment évocateur à Montréal. Non seulement l’aîné, Matthew, constitue l’un des joueurs de l’heure dans la Ligue nationale de hockey ce printemps avec les Panthers de la Floride, mais plusieurs regrettent encore le choix de Jesperi Kotkaniemi au troisième rang en 2018 devant Brady, 83 points en 82 matchs en saison régulière avec les Sénateurs, et du chien à revendre.

Qu’importe si le défenseur Quinn Hughes, repêché au septième rang par les Canucks de Vancouver, a autant, sinon plus de valeur – n’a-t-il pas d’ailleurs obtenu 76 points en 78 matchs cette saison – ou que les gens souhaitaient au départ Filip Zadina au troisième rang, le nom Tkachuk résonne très fort à Montréal.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

N’allez néanmoins pas croire que le directeur général Kent Hughes priorise la transparence envers son public de sa stratégie en prévision du repêchage. Le DG du Canadien savait très bien en associant Leonard à Tkachuk qu’il allait allumer un brasier. Mais il serait étonnant qu’il offre ainsi à ses rivaux des indices aussi clairs.

Ryan Leonard n’est pas un vilain joueur pour autant. Cet ailier droitier de 5 pieds 11 pouces et 193 livres a obtenu 94 points, dont 51 buts, en 57 matchs au sein du programme de développement américain au sein d’un trio avec Will Smith et Gabriel Perreault.

Par contre, sa production a diminué dans les matchs en USHL, le circuit junior américain, avec 20 points, dont 11 buts, en 17 rencontres, une moyenne de 1,17 point par match, comparativement à 1,65 point globalement.

Le programme de développement américain affronte des équipes aguerries de la NCAA lorsqu’il ne joue pas contre des équipes de la USHL, mais aussi plusieurs clubs de troisième division et de jeunes formations internationales qu’elle pulvérise presque à tout coup.

Son joueur de centre Will Smith a conservé la même cadence dans toutes les circonstances : 127 points, dont 51 buts, en 60 matchs, incluant ceux de l’USHL, et 42 points, dont 15 buts, en 20 matchs de USHL, pour une moyenne de 2,11 points versus 2,10 points.

Le troisième membre de ce trio, Gabriel Perreault, fils de l’ancien hockeyeur du Canadien Yanic, a lui aussi explosé cet hiver : 45 points, dont 19 buts, en 23 matchs USHL et 132 points, dont 53 buts, en 63 matchs globalement.

Malgré d’extraordinaires instincts offensifs, les avis sont partagés sur Perreault en raison de son coup de patin déficient. Mais on a déjà vu de piètres patineurs s’améliorer ou encore pallier cette faiblesse par un bon positionnement et une production régulière.

Au Championnat mondial des moins de 18 ans, récemment, Smith a amassé 20 points, dont 9 buts, en sept matchs, Perreault 18 points et Leonard 17 points, 8 buts, dont trois gagnants.

Kent Hughes ne ment pas en évoquant la hardiesse de Ryan Leonard. Le jeune homme est un compétiteur né et ne recule devant aucun adversaire, tout en possédant de belles qualités de marqueur.

Mais comme plusieurs jeunes joueurs, il doit améliorer son équilibre sur patins, même si plusieurs reconnaissent sa force physique. À 5 pieds 11 pouces et 192 livres, certains se demandent aussi s’il pourra être aussi efficace dans un rôle d’attaquant de puissance au plus haut niveau, mais plusieurs joueurs avec un tel gabarit l’ont fait avant lui.

Leonard avait aussi tendance au sein de son trio d’être à la remorque des deux autres, surtout Smith, et de laisser ses partenaires dicter le jeu. Il lui faudra briser cette dynamique puisqu’il devrait jouer à nouveau avec ces deux-là à Boston College l’an prochain.

Connor Bedard, Adam Fantilli et Leo Carlsson seront vraisemblablement les trois premiers joueurs repêchés dans quelques semaines. Le choix de San Jose au quatrième rang sera déterminant.

Deux joueurs parmi Will Smith, le défenseur droitier autrichien David Reinbacher et l’attaquant russe Matvei Michkov seront disponibles au cinquième rang. Il serait étonnant que Michkov soit l’élu en raison de craintes au plan contractuelles avec la KHL et du caractère un peu trop individualiste du jeune homme, malgré un talent inouï. Ça pourrait se jouer entre les deux premiers… à moins d’une surprise bien sûr !

Un été occupé attend Kevin Cheveldayoff

Après Pierre-Luc Dubois, le gardien Connor Hellebuyck aurait manifesté son intention de tâter le marché des joueurs autonomes dans un an, a révélé le site theathletic.com ce week-end.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Connor Hellebuyck

Le DG des Jets, Kevin Cheveldayoff, aura un été déterminant. Trois de ses têtes d’affiche, Dubois, Hellebuyck et Mark Scheifele, à qui il reste également une seule année de contrat avant d’obtenir son autonomie complète, voudraient quitter Winnipeg.

Le capitaine déchu, Blake Wheeler, 36 ans, est dans la même situation, mais il a entamé son déclin et il ne rapportera pas autant que les autres.

Cheveldayoff devra décider s’il reconstruit en amassant les espoirs et les choix au repêchage pour ses trois vedettes ou, comme Brad Treliving à Calgary, s’il acquiert des joueurs expérimentés en retour de ce quatuor afin de garder le navire à flot.