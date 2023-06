Le vénérable Bob McKenzie de TSN vient de dévoiler sa liste finale en prévision du repêchage de 2023. Il ne s’agit pas d’un repêchage simulé, mais d’un classement des meilleurs espoirs à la suite d’un vote secret auprès de dix recruteurs ou gestionnaires d’équipes de la LNH.

Cette liste constitue une référence dans le domaine. Il y a une certaine marge d’erreur, évidemment, mais elle a l’avantage de nous permettre de bien lire la pensée du recruteur moyen.

Si un Alex Turcotte fait consensus dans le milieu, comme en 2019, par exemple, cette liste ne nous permettra pas de nous prévenir du piège, mais nous donnera un bel aperçu du rang où le joueur sera repêché.

La liste de Craig Button, de TSN lui aussi, diffère. Button, l’ancien directeur général des Flames de Calgary, se spécialise dans le repêchage et nous offre sa propre opinion. Sa liste a l’avantage de sortir des sentiers battus à l’occasion, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.

La liste de la Centrale de recrutement de la LNH nous donne un aperçu global des espoirs en présence, mais constitue sans doute le pire outil de référence du milieu. Il y a eu trop d’écart entre leur classement et la réalité pour qu’on en fasse un outil fiable. Elle ne produit pas de classement global, mais sépare plutôt les joueurs des circuits nord-américains du reste du monde.

2019

Le classement de McKenzie a été plutôt fidèle à l’ordre du repêchage, quoique Caufield et Krebs ont été exclus du top dix, alors qu’ils s’y trouvaient sur la liste de notre analyste.

Button a été audacieux en classant Caufield au quatrième rang. Il était loin du résultat final, mais les recruteurs auraient dû l’écouter ! Alex Turcotte était d’ailleurs au dixième rang sur sa liste, cinq places de moins que sur la liste de son confrère, qui a néanmoins bien deviné la tendance.

Les deux se sont trompés dans le cas du défenseur Moritz Seider. McKenzie l’a semé en milieu de premier tour, Button au 26e rang. Detroit l’a repêché en sixième place et aura eu raison. Si le repêchage était à refaire aujourd’hui, Seider constituerait un choix dans le top cinq.

La Centrale de recrutement de la LNH a osé classer Arthur Kaliyev devant Cole Caufield et Matt Boldy. Kaliyev a été repêché au deuxième tour. Un certain Ilya Mikolaev se trouvait au neuvième rang sur leur liste des joueurs internationaux. Il n’a jamais été repêché…

Bob McKenzie (entre parenthèses le classement réel au repêchage)

1- Jack Hughes (1)

2- Kaapo Kakko (2)

3- Bowen Byram (4)

4- Alex Turcotte (5)

5-Kirby Dach (3)

6- Dylan Cozens (7)

7-Trevor Zegras (9)

8- Vasili Podkolzin (10)

9- Cole Caufield (15)

10-Peyton Krebs (17)

16- Moritz Seider (6)

Craig Button

1- Jack Hughes (1)

2-Kaapo Kakko (2)

3-Bowen Byram (4)

4- Cole Caufield (15)

5- Matthew Boldy (12)

6- Trevor Zegras (9)

7- Philip Broberg (8)

8- Peyton Krebs (17)

9- Vasili Podkolzin (10)

10- Alex Turcotte (5)

26- Moritz Seider (6)

Centrale

Amérique du Nord

1- Jack Hughes

2- Bowen Byram

3- Kirby Dach

4- Alex Turcotte

5- Dylan Cozens

7- Arthur Kaliyev

8- Cole Caufield

9-Matt Boldy

International

1-Kaapo Kakko

2-Vasily Podkolzin

3- Victor Soderstrom

4- Ville Heinola

5-Philp Broberg

6- Moritz Seider

8- Danill Misyul

9- Ilya Mikolaev

2018

Encore une fois, le classement de McKenzie se rapproche de la réalité en 2018. Les dix premiers choix de sa liste ont été repêchés dans le top douze. Jesperi Kotkaniemi se trouvait au cinquième rang sur les deux listes. Il ne se situait donc pas si loin dans les classements finaux, contrairement à ce que certains laissent encore entendre aujourd’hui.

Button aimait Filip Zadina au point de le placer au troisième rang sur sa liste, devant Brady Tkachuk, ce que McKenzie n’a pas fait. Il adorait Akil Thomas et l’a classé 17e et n’était pas si entiché de Martin Kaut, semé au second tour. On aurait dû l’écouter dans le cas de Kaut, pas de Thomas…

Autre aberration de la Centrale, un certain Adam Ginning devant Jesperi Kotkaniemi chez les joueurs internationaux, tout comme Kravtsov et Kaut, d’ailleurs, Serron Noel au dixième rang chez les nord-américains, Sampo Ranta 18e. Noel a été repêché au 34e rang et a passé une partie de la saison dans l’ECHL, Ranta a été choisi au 78e rang, et il tente toujours de percer la formation de l’Avalanche, après plusieurs saisons dans la Ligue américaine.

Bob McKenzie

1- Rasmus Dahlin (1)

2- Andrei Svechnikov (2)

3- Brady Tkachuk (4)

4-Filip Zadina (6)

5-Jesperi Kotkaniemi (3)

6-Noah Dobson (12)

7- Evan Bouchard (10)

8- Quinn Hughes (7)

9- Oliver Wahlstrom (11)

10- Adam Boqvist (8)

16- Martin Kaut (16)

28- Akil Thomas (51)

Craig Button

1-Rasmus Dahlin (1)

2-Andrei Svechnikov (2)

3-Filip Zadina (6)

4-Brady Tkachuk (4)

5-Jesperi Kotkaniemi (3)

6- Quinn Hughes (7)

7- Barrett Hayton (5)

8-Noah Dobson (12)

9- Evan Bouchard (10)

10- Oliver Wahlstrom (11)

17- Akil Thomas (51)

47- Martin Kaut (16)

Centrale

Amérique du Nord

1- Andrei Svechnikov

2- Brady Tkachuk

3- Filip Zadina

4- Evan Bouchard

5- Noah Dobson

10-Serron Noel

18-Sampo Ranta

International

1-Rasmus Dahlin

2- Adam Boqvist

3- Vitali Kravtsov

4- Martin Kaut

5- Adam Ginning

6- Jesperi Kotkaniemi

2017

McKenzie offre encore une fois un portrait extrêmement conforme à la réalité. Les quatre premiers noms sur sa liste ont été repêchés dans le même ordre. Il ne fallait pourtant pas s’y fier pour évaluer le talent des joueurs en question puisque Nolan Patrick et Michael Rasmussen, entre autres, ont constitué des déceptions même s’ils ont été repêchés dans le top dix.

Button a agi encore une fois en électron libre. On pourra lui reprocher d’avoir semé Heiskanen, devenu l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, un peu trop loin au cinquième rang, entre autres derrière Cody Glass. Ryan Poehling était 12e sur sa liste, le Canadien l’a repêché au 25e rang.

Il a placé Robert Thomas au 46e rang, dans le deuxième tour. Thomas a été repêché au 20e rang et est devenu l’un des meilleurs de sa cuvée. McKenzie l’avait 21e. Par contre Button a classé Rasmussen au 21e rang. Les Red Wings auraient dû l’écouter.

La Centrale s’est encore couverte de ridicule en classement Nolan Patrick au premier rang, devant Nico Hischier, et Cale Makar au dixième rang, parmi les Nord-Américains. En combinant les deux classements, nord-américain et international, Makar n’aurait probablement pas constitué un choix dans le top 15.

À l’international, Klim Kostin, repêché 31e globalement, est premier sur sa liste, devant Elias Pettersson, Lias Andersson et… Miro Heiskanen. Kostin et Andersson devant Heiskanen. « Ma parole ! », comme dirait Pierre Houde.

Bob McKenzie

1- Nico Hischier (1)

2- Nolan Patrick (2)

3- Miro Heiskanen (3)

4- Cale Makar (4)

5- Gabriel Vilardi (11)

6- Casey Mittelstadt (8)

7- Elias Pettersson (5)

8- Cody Glass (6)

9- Michael Rasmussen (9)

10- Owen Tippett (10)

19- Ryan Poehling (25)

21- Robert Thomas (20)

Craig Button

1-Nico Hischier (1)

2- Nolan Patrick (2)

3- Cale Makar (4)

4- Cody Glass (6)

5- Miro Heiskanen (3)

6- Gabriel Vilardi (11)

7- Martin Necas (12)

8- Elias Pettersson (5)

9-Casey Mittelstadt (8)

10- Timothy Liljegren (17)

12- Ryan Poehling (25)

21- Michael Rasmussen (9)

46- Robert Thomas (21)

Centrale

Amérique du Nord

1- Nolan Patrick

2- Nico Hischier

3- Casey Mittelstadt

4- Gabriel Vilardi

5- Michael Rasmussen

10- Cale Makar

International

1- Klim Kostin

2- Elias Pettersson

3- Lias Andersson

4- Miro Heiskanen

5- Martin Necas

Classement final 2023

Bedard, Fantilli et Carlsson font l’unanimité sur les deux listes. Par contre, Button ose classer Will Smith au sixième rang, derrière le défenseur Axel Sandin Pellikka, cinquième, mais quatorzième sur la liste de McKenzie.

McKenzie classe le défenseur droitier David Reinbacher, qui pourrait intéresser le CH au cinquième rang, en huitième place, mais Button le sème 20e. Ryan Leonard, la saveur du mois à Montréal depuis que Kent Hughes a comparé sa combativité à celles des frères Tkachuk, est classé sixième par McKenzie, mais douzième par Button. Celui-ci ne s’est pas laissé endormir par l’écran de fumée lancé par Hughes, mais McKenzie s’est basé sur ses recruteurs, qui généralement aiment ce type de joueur.

L’attaquant Eduard Sale vient au septième rang sur la liste de Button, mais 26e sur celle de McKenzie. Button le regrettera-t-il dans quelques années ?

La Centrale classe Dvorsky et Sale devant Reinbacher dans son classement des joueurs internationaux. Ils y ont droit, c’est leur liste…

Bob McKenzie

1-Connor Bedard

2- Adam Fantilli

3- Leo Carlsson

4-Will Smith

5-Matvei Michkov

6- Ryan Leonard

7-Dalibor Dvorsky

8-David Reinbacher

9- Zach Benson

10- Gabriel Perreault

14-Axel Sandin Pellikka

20- Tom Wallinder

26- Eduard Sale

Craig Button

1-Connor Bedard

2- Adam Fantilli

3-Leo Carlsson

4-Matvei Michkov

5-Axel Sandin Pellikka

6-Will Smith

7- Eduard Sale

8- Tom Willander

9-Dalibor Dvorsky

10- Colby Barlow

12- Ryan Leonard

20- David Reinbacher

Centrale

Amérique du Nord

1-Connor Bedard

2- Adam Fantilli

3-Will Smith

4- Matthew Wood

5-Ryan Leonard

International

1-Leo Carlsson

2- Matvei Michkov

3- Dalibor Dvorsky

4- Eduard Sale

5- David Reinbacher

Les clubs les plus gâtés au repêchage

Non seulement les Blackhawks de Chicago détiennent-ils le premier choix au total en 2023, qui leur permettra de repêcher Connor Bedard, mais ils ont aussi le 19e, obtenu du Lightning de Tampa Bay pour Brandon Hagel. Tampa ne regrette néanmoins pas cette transaction puisque Hagel a amassé 64 points, dont 30 buts, l’an dernier.

Les Coyotes ont terminé plus haut que prévu au classement, mais ils repêcheront néanmoins au sixième rang, avec leur propre choix, puis au douzième, avec le choix acquis des Sénateurs d’Ottawa pour Jakob Chychrun. Deux places avantageuses. Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, a donc sacrifié en un peu moins d’un an un septième choix au total et un douzième choix pour acquérir Alex DeBrincat et Jakob Chychrun, en plus de trois choix de deuxième tour (2022, 2024, 2026) et un de troisième tour (2024).

Detroit repêchera 9e et 17e, Philadelphie 7e et 22e, Nashville 15e et 24e, Montréal 5e et 31e et St. Louis détient trois choix, aux 10e, 25e et 29e rangs.

Ottawa, NY Islanders, Tampa, Los Angeles, Edmonton, Toronto, New Jersey, Boston, Dallas et Floride n’ont pas de choix de premier tour. Ottawa, Tampa, Toronto et Boston n’ont pas de choix de deuxième tour non plus.