À pareille date l’an dernier, le nom de Shane Wright était sur les lèvres de tout le Montréal sportif. Nous étions à deux semaines du repêchage de la LNH et personne n’imaginait le Canadien oser repêcher un autre joueur à sa place.

Le CH choisissait au premier rang pour la première fois depuis Doug Wickenheiser en 1980 et allait mettre la main sur son centre numéro un tant espéré, la réincarnation de Patrice Bergeron et peut-être même le centre du premier trio dès 2022-2023 devant Nick Suzuki.

Nous voici une année plus tard. La saison de Shane Wright a pris fin… mercredi soir. Qui était au courant ?

Wright, repêché au quatrième rang par le Kraken de Seattle après Juraj Slafkovsky, Simon Nemec et Logan Cooley, a terminé l’année dans la Ligue américaine, après l’élimination de son club junior.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Shane Wright (au centre) lors du repêchage 2022

Le club-école du Kraken, les Firebirds de Coachella Valley, ont atteint la finale de la Coupe Calder, mais perdu cruellement en prolongation contre les Bears de Hershey lors du septième et ultime match.

En 24 matchs éliminatoires, Wright, 19 ans, a obtenu neuf points, dont deux buts. Il n’a pas été vilain, surtout pour un jeune homme de son âge. Il lui aurait été difficile de produire davantage en étant écarté des supériorités numériques et en jouant entre 8 et 10 minutes par match (sauf lors des matchs nécessitant la prolongation), avec des ailiers marginaux comme Austin Poganski et Carsen Twarynski, deux joueurs de moins de 30 points par année dans la Ligue américaine.

S’il avait été repêché en deuxième moitié de premier tour, ou plus, tard, on aurait parlé d’une performance intéressante et d’un espoir à garder à l’œil. Défensivement, Wright n’était pas vilain non plus, quoique souvent opposé aux troisième ou quatrième trios adverses.

Mais d’autres jeunes de son âge repêchés au premier tour en 2022 ont encore mieux fait offensivement. Joakim Kemell, repêché au 17e rang par les Predators de Nashville, a marqué huit buts en quatorze matchs pour Milwaukee et amassé dix points. Son club a été éliminé par Coachella Valley en demi-finale. Jiri Kulich, 28e choix au total par Buffalo, a obtenu 11 points, dont 7 buts, en 10 matchs avec les Americans de Rochester.

La Ligue américaine demeure hautement compétitive et difficile pour un jeune, surtout en séries éliminatoires, mais il n’est pas impossible non plus pour un espoir de 18, 19 ans d’y avoir un impact.

Le Kraken aura une décision difficile à prendre au camp d’entraînement en septembre. Shane Wright n’est toujours pas admissible à la Ligue américaine à temps plein. Il a été prêté à Coachella Valley à la suite de l’élimination de son club junior.

Wright doit y être renvoyé s’il ne mérite pas un poste à Seattle la saison prochaine. Sera-t-il en mesure de le faire s’il est incapable d’avoir un impact offensif au niveau de la Ligue américaine ? Ne perdrait-il pas son temps dans les rangs juniors en y disputant une quatrième saison, une cinquième s’il n’y avait pas eu la pandémie ?

Certains ont reproché au Canadien sa gestion du développement de Juraj Slafkovsky. Ils le jugeaient trop jeune pour être à temps plein dans la LNH à 18 ans. Slafkovsky a eu une production limitée, avec 10 points en 39 matchs, avant de se blesser, mais on lui garantissait une douzaine de minutes d’utilisation par match et sa façon de jouer progressait. Il est aussi, surtout, resté dans le même environnement.

Wright a commencé la saison à Seattle, où il a été rayé régulièrement de la formation. On l’a renvoyé dans la Ligue américaine en novembre pour retrouver la forme. Il a été prêté à l’équipe canadienne junior, où il a fourni une performance adéquate au Championnat mondial dans l’ombre de Connor Bedard. Il a ensuite rejoint les Spitfires de Windsor, dans la Ligue junior de l’Ontario, où il a disputé vingt matchs de saison régulière, et quatre matchs de séries éliminatoires, avant de retourner à Coachella Valley y terminer la saison. Beaucoup, beaucoup de déplacements, d’entraîneurs, de systèmes de jeu, d’hôtels…

À moins d’une semaine du repêchage de 2023, il faut garder en tête les semaines précédant la cuvée 2022. Oser remettre en question le potentiel de Shane Wright relevait de l’hérésie. N’était-il pas comparé à Patrice Bergeron depuis trois ans par des spécialistes et qualifié de sauveur par une majorité ?

Cette année, une seule certitude : Connor Bedard constituera le premier choix au total par les Blackhawks de Chicago et deviendra un grand joueur dans la LNH. Sa domination dans les rangs juniors et contre ses pairs sur la scène internationale est à ce point monstrueuse qu’on peut difficilement penser autrement.

Après lui ? Adam Fantilli constituera-t-il le deuxième choix comme plusieurs le laissent entendre, ou glissera-t-il de quelques rangs ? Faudra-t-il déchirer sa chemise si le Canadien boude Matvei Michkov au cinquième rang, compte tenu des risques ? Le potentiel du défenseur droitier David Reinbacher est-il vraiment limité parce que certains osent l’exclure du top dix ?

Des noms connus à Hershey

Parmi les gagnants de la Coupe Calder de la Ligue américaine, on y retrouve entre autres Zachary Fucale, 28 ans, choix de deuxième tour du Canadien en 2013. Il a cependant joué le rôle d’auxiliaire à un certain Hunter Shepard, 27 ans, jamais repêché, dans l’ECHL il y a un an à peine. Shepard a entamé les vingt matchs et Fucale est venu en relève dans deux de ces rencontres. Les deux hommes auront droit à l’autonomie complète dans une dizaine de jours.

PHOTO TIRÉE DU SITE DES BEARS DE HERSHEY

Sinon, Hendrix Lapierre, choix de premier tour des Capitals de Washington en 2020, 22e au total, six rangs après Kaiden Guhle, a obtenu six points en vingt matchs, après une saison de 30 points en 60 rencontres. Lapierre a eu 21 ans en février.

Un autre choix de fin de premier tour des Capitals, Connor McMichael, 22 ans, 25e au total en 2019, a amassé dix points. Il a passé l’hiver dans la Ligue américaine après avoir disputé la saison entière à Washington l’année précédente.