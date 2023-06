Le Temple de la renommée a annoncé l’arrivée de ses nouveaux membres mercredi, et à quelques jours de la fête nationale du Québec, cela ne pouvait mieux tomber.

Car c’est au total trois nouveaux membres originaires du Québec qui viennent s’ajouter aux immortels de la rondelle. Ainsi, Pierre Turgeon, Caroline Ouellette, de même que le regretté Pierre Lacroix, admis dans la catégorie des bâtisseurs, font tous désormais partie de ce club très sélect.

L’honneur était particulièrement attendu dans le cas de Turgeon, un attaquant qui a récolté au total 1327 points en 1294 matchs dans la LNH, et qui était avant cette consécration le marqueur le plus prolifique à ne pas être membre du Temple parmi les joueurs ayant droit à un tel honneur.

« Je suis tellement, mais tellement heureux à propos de cette nouvelle, a dit celui qui a notamment joué pour les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York et le Canadien, lors d’une conférence téléphonique du Temple de la renommée mercredi. C’est un privilège, ça, c’est certain. Ça vient de faire ma journée !

« Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu de grandes carrières. Le comité de sélection doit avoir du mal à se décider. J’ai joué au hockey pour gagner ma vie, et je continue à jouer deux fois par semaine parce que j’aime tellement ce sport. »

PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pierre Turgeon dans l’uniforme de l’Avalanche du Colorado, en 2006

Ouellette, elle, a été quatre fois couverte d’or aux Jeux d’hiver, en plus d’ajouter six titres mondiaux à sa couronne. Elle a été membre de la formation canadienne pendant 16 ans, et elle a obtenu 242 points en 220 rencontres à titre de joueuse de la formation canadienne.

Elle fait dorénavant partie du personnel d’entraîneurs de Hockey Canada, et elle est entraîneuse-chef associée avec les Stingers de l’Université Concordia. Elle est de plus l’une des trois hockeyeuses à avoir récolté une médaille d’or olympique au moins à quatre reprises, en compagnie de Hayley Wickenheiser et Jayna Hefford. Les conquêtes de Ouellette sont survenues lors des Jeux de 2002, 2006, 2010 ainsi que 2014. Elle n’a toutefois pas pu se joindre à la conférence téléphonique pour donner ses impressions.

De son côté, Pierre Lacroix aura marqué le monde du hockey à titre de directeur général, d’abord avec les Nordiques de Québec, ensuite lors du déménagement à Denver avec l’Avalanche, là où ses équipes ont remporté deux fois la Coupe Stanley, en 1996 et en 2001. Il s’est éteint en 2020 de complications de la COVID-19, à l’âge de 72 ans.

PHOTO BRUCE BENNETT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Pierre Lacroix en 2012

« Nous sommes emballés, a déclaré Éric, le fils de Pierre Lacroix. C’est un peu doux-amer parce qu’il est parti depuis quelques années maintenant. Nous avons hâte de passer quelques jours incroyables à Toronto. »

En plus des trois nouveaux membres du Québec, le Temple de la renommée a aussi ouvert ses portes à quatre autres nouveaux membres, dont trois gardiens.

Ainsi, Tom Barrasso, Mike Vernon et Henrik Lundqvist ont tous obtenu leur place à la table des immortels. Les deux premiers ont gagné la Coupe Stanley à deux reprises, Barrasso avec Mario Lemieux et les Penguins de Pittsburgh du début des années 1990, et Vernon avec les Flames de Calgary et ensuite les Red Wings de Detroit.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Henrik Lundqvist devant le filet des Rangers de New York en 2020

Lundqvist n’a jamais obtenu sa bague. En revanche, il a marqué l’histoire des Rangers de New York, notamment en remportant le trophée Vézina au terme de la saison 2011-2012, et en menant le club à la finale de la Coupe Stanley au printemps 2014. Il a aussi gagné l’or olympique en 2006, en plus d’occuper le 6e rang de l’histoire de la LNH pour les victoires (459).

Le dernier admis est un ancien entraîneur, Ken Hitchcock, qui arrive au quatrième rang parmi les entraîneurs victorieux de la LNH, avec un total de 849 victoires. Il a mené les Stars de Dallas à la conquête de la Coupe Stanley en 1999.

La cérémonie aura lieu le 13 novembre à Toronto.