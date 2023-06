(Toronto) Le Temple de la renommée du hockey dévoilera mercredi l’identité des prochaines personnes qui seront intronisées en novembre 2023.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’an dernier, la Suède et l’Ouest canadien avaient été à l’honneur, alors que Henrik et Daniel Sedin, Daniel Alfredsson et Roberto Luongo avaient rejoint les immortels.

La Presse Canadienne a évalué certaines candidatures pour la cohorte de 2023.

Henrik Lundqvist

Il est presque assuré que l’ancien gardien des Rangers de New York sera élu à sa première année d’admissibilité.

Lundqvist, qui a remporté le trophée Vézina en tant que gardien par excellence de la LNH en 2012, se classe sixième dans l’histoire du circuit pour les victoires (459), neuvième pour les matchs joués par un gardien (887) et 17e pour les blanchissages (64).

Originaire de Suède, Lundqvist est le gardien européen avec le plus de victoires à sa fiche dans l’histoire de la LNH.

Lundqvist a aidé les Rangers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2014. Il a aussi atteint la finale de l’Est en 2012 et 2015.

Sur la scène internationale, il a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2006 à Turin.

Henrik Zetterberg

Zetterberg a vu trois de ses compatriotes être honorés en 2022 – les Sedin et Alfredsson.

À sa deuxième année d’éligibilité, ce pourrait être le tour de Zetterberg en 2023. Il a disputé 1082 matchs en 15 saisons avec les Red Wings de Detroit, amassant 337 buts et 623 aides pour un total de 960 points.

Zetterberg a aidé les Red Wings à gagner la coupe Stanley en 2008, remportant le trophée Conn-Smythe en tant que joueur par excellence des séries. Il a accumulé 120 points en 137 matchs éliminatoires.

Choix de septième tour en 1999, Zetterberg a aussi gagné l’or avec la Suède aux Jeux de 2006.

Caroline Ouellette

Ouellette est l’une des trois hockeyeuses à avoir gagné l’or olympique au moins quatre fois, en compagnie de ses coéquipières Hayley Wickenheiser et Jayna Hefford. Ouellette a aidé le Canada à monter sur la plus haute marche du podium lors des Jeux de 2002, 2006, 2010 et 2014.

À sa deuxième année d’admissibilité, la Québécoise a aussi remporté six fois le Championnat du monde de hockey féminin.

Alexander Mogilny

Est-ce que ce sera enfin son année ?

Éligible depuis 2009, l’attaquant russe a récolté 1032 points, dont 473 buts, en 990 matchs en carrière dans la LNH.

Mogilny a remporté la coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 2000 et l’or olympique avec l’Union soviétique en 1988.

Curtis Joseph

Joseph fait aussi preuve de patience.

Admissible depuis 2012, l’ancien gardien a plus de victoires (454) à sa fiche que les membres du Temple de la renommée Terry Sawchuk (445), Jacques Plante (437), Tony Esposito (423), Glenn Hall (407), Grant Fuhr (403) et Dominik Hasek (389).

Joseph a seulement cinq victoires de moins que Lundqvist à sa fiche. Il n’a jamais gagné le trophée Vézina, mais a fait partie des finalistes à trois reprises.

David Poile

Alors qu’il va céder son rôle de directeur général des Predators de Nashville à Barry Trotz à la fin du mois, Poile est un candidat intéressant dans la catégorie des bâtisseurs.

Directeur général dans la LNH pendant plus de 40 ans, Poile pourrait rejoindre son père, Bud, dans le panthéon.

David Poile est le seul directeur général dans l’histoire de la LNH avec plus de 3000 matchs de saison régulière à son palmarès.