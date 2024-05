PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Denver) L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Valeri Nichushkin est entré à nouveau dans le programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs, lundi, et sera conséquemment suspendu pour au moins six mois sans salaire.

La Presse Canadienne

Dans les faits, il intègre la troisième étape du programme, ce qui signifie qu'il n'a pas respecté le plan de traitement prévu à la deuxième étape. Selon l'informateur LNH Frank Seravalli, Nichushkin a échoué à un contrôle antidrogue.

Nichushkin a marqué neuf buts et totalisé 10 points en huit matchs jusqu’ici en séries éliminatoires. L’Avalanche devra se débrouiller sans ses services pour le quatrième match de sa série de deuxième ronde que les Stars de Dallas mènent 2-1.

Le Russe âgé de 29 ans avait adhéré une première fois au programme d’aide cette saison vers la mi-janvier.

En saison régulière, il a marqué 28 buts et ajouté 25 aides pour 53 points en 54 parties. Il ratera cette fois le début de la prochaine saison avant d’obtenir le feu vert des administrateurs.

Rappelons qu'il avait aussi raté des matchs l'an dernier en séries après que les autorités aient trouvé une femme intoxiquée dans sa chambre d'hôtel à Seattle après un appel logé au 911.