Jordan Martinook (48) célèbre son but marqué en troisième période.

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Hurricanes de la Caroline ont battu les Rangers 4-1, lundi soir à New York, et ont de nouveau évité l’élimination.

La Presse Canadienne

Les Rangers mènent désormais la série 3-2, eux qui ont remporté les trois premiers matchs.

Jordan Staal, Evgeny Kuznetsov, Jordan Martinook et Martin Necas, dans un filet désert, ont trouvé le fond du filet pour les Hurricanes. Jack Drury a obtenu deux mentions d’aide et Frederik Andersen a bloqué 20 rondelles.

Jacob Trouba a inscrit l’unique but des Rangers et Igor Shesterkin a stoppé 24 des 27 tirs dirigés vers lui.

Trouba a ouvert la marque à 6 : 23 de jeu en deuxième période. Le défenseur s’est amené en attaque lors d’un surnombre à deux contre un en infériorité numérique et a battu Andersen d’un tir des poignets précis du côté du bouclier.

Les Hurricanes ont vu les Rangers être punis pour la deuxième fois du match, et de la période, quelques minutes après le but de Trouba. Les Hurricanes n’ont toutefois pas été menaçants lors de cet avantage numérique, ne décochant aucun lancer au filet de Shesterkin.

Le gardien des Rangers était parfait après 40 minutes, avec 18 arrêts.

Après une autre occasion ratée avec un joueur en plus, les Hurricanes ont finalement déjoué Shesterkin lorsque Staal a inscrit son premier filet des séries à 3 : 33 de jeu en troisième période.

Ce but a semblé donner de l’énergie aux Hurricanes, qui ont vu Kuznetsov et Martinook marquer dans les minutes suivantes et porter le score à 3-1 avant la mi-chemin de l’engagement.

Kuznetsov fonçait vers le filet lorsqu’il a récupéré un retour de lancer et a touché le fond du filet à 6 : 39 de jeu. Le défenseur Brady Skjei a récolté sa huitième mention d’aide sur le but de l’attaquant.

Moins de quatre minutes plus tard, Martinook, positionné dans l’enclave, a récupéré la rondelle et a battu de vitesse le gardien pour doubler l’avance de son équipe.

Necas a confirmé la victoire des siens avec un but dans un filet désert à 16 : 31 de jeu au troisième vingt.

Le sixième match de la série sera disputé jeudi soir, à Raleigh. Les Hurricanes tenteront de gagner un troisième match consécutif et forcer la présentation d’un match ultime, samedi à New York.