Le Bleu-blanc-noir a prolongé sa série de blanchissages à six en MLS à son domicile.

(Montréal) Il ne faut pas charrier, le CF Montréal n’est pas une puissance du circuit. Or, ce qu’il a prouvé mercredi soir contre le Nashville SC, c’est qu’avec le bon plan de match, il peut tenir tête aux plus grands.

Un filet de Bryce Duke en première demie a été suffisant pour permettre à l’Impact de s’imposer 1-0 au stade Saputo lors d’une autre performance inspirée devant les partisans montréalais.

Ainsi, le Bleu-blanc-noir a prolongé sa série de blanchissages — et accessoirement de victoires — à six en MLS à son domicile. D’ailleurs, seuls les Wizards de Kansas City ont réussi, en 2000, à faire un tel exploit dans le circuit Garber. Ces séquences peuvent même être poussées à huit si on inclut le Championnat canadien. Dire que le club est intraitable à la maison, tient presque de l’euphémisme.

Qui plus est, les Montréalais ont au passage pris la mesure de l’une des meilleures équipes du circuit. L’équipe de la ville de la musique country est un peu à l’image de Morgan Wallen et ne cesse de dominer les classements. Elle n’avait pas subi la défaite à ses 10 derniers matchs, et voilà que le CFM a mis fin à cette série d’invincibilité.

Des étoiles sur le terrain et dans les gradins

Le onze de départ qu’a proposé Hernán Losada ressemblait assez concrètement à un produit fini. Il faut dire que la pause de 10 jours a été salutaire, car les efforts ont été de la partie, tout comme la cohésion.

Longtemps le pilote argentin a tenté de trouver une formule efficace, surtout devant. Ce qu’a offert le trio de Duke, Sunusi Ibrahim et Mason Toye a été intéressant. Quand l’attaque et la défense participent au succès, le collectif s’en tire bien.

C’est d’ailleurs ce qu’a mentionné Pierre-Luc Dubois, attaquant des Jets de Winnipeg lors de la mi-temps présent pour voir son sport favori. « Ils ont été compacts et ont bien utilisé les couloirs », dixit Dubois à La Presse dans des propos qui prouvent ses connaissances sur le sujet.

Présent avec le défenseur du Canadien de Montréal David Savard, les deux ont été fort populaires et ont pris plusieurs clichés avec un paquet de quidams, bien heureux.

Une soirée réussite sur toute la ligne. Un succès sur la pelouse et dans les gradins.