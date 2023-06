Alex Pietrangelo est souvent malmené à cette période de l’année.

Stephen Whyno Associated Press

Le vétéran défenseur des Golden Knights de Vegas connaît les difficultés liées à un long parcours lors des séries éliminatoires ainsi que ses conséquences.

La bonne nouvelle, c’est que les joueurs composant la brigade défensive des Golden Knights mesurent entre six pieds un pouce et six pieds six pouces, le genre de stature qui a aidé les Golden Knights à s’approcher à une seule victoire de la conquête de la coupe Stanley.

Les Golden Knights ont réussi à contrer la tendance des défenseurs plus petits en ayant des joueurs plus grands à cette position, capables de patiner rapidement et de faire circuler la rondelle efficacement, en accord avec le hockey moderne.

« Les joueurs sont capables d’encaisser les coups et de résister à un jeu un peu plus physique », a déclaré Pietrangelo. « En tant que groupe, nous sommes capables de gérer cela, mais je pense que nous patinons suffisamment bien pour nous en sortir. Je pense que nous avons un bon équilibre entre la taille et la vitesse. »

Pietrangelo mesure six pieds trois pouces tandis que son partenaire de jeu Alec Martinez lui concède deux pouces. Nicolas Hague mesure six pieds six pouces, Zach Whitecloud et Shea Theodore, tous deux six pieds deux pouces, et Brayden McNabb, six pieds trois pouces

Aucun d’eux n’est un dinosaure du hockey d’antan, capable de frapper, mais pas de faire grand-chose d’autre que de dégager le devant du filet. Ils sont toujours robustes quand il le faut.

« Nous sommes capables de gagner des batailles pour la rondelle et nous voulons essayer de faire circuler le disque rapidement en transition », a précisé Hague.

PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Nicolas Hague (14) devant Carter Verhaeghe (23)

Les Golden Knights ne se sont pas contentés d’épuiser leurs adversaires. Ils ont également été en mesure d’absorber les conséquences qui viennent avec un long parcours en séries éliminatoires, un ingrédient important pour gagner.

Dans ces moments-là, la taille compte.

« Tout au long des séries éliminatoires, vous allez avoir des gars qui vont arriver sur la patinoire et qui vont compléter leurs mises en échec », a rappelé Hague.

« C’est un sport assez robuste, et nous n’en serons jamais mis à l’écart, ce qui ne nous empêchera pas d’essayer de faire ce que nous avons à faire, parce que nous pouvons le supporter. »