Les Golden Knights de Vegas auront l’occasion de remporter la Coupe Stanley pour la première fois de leur histoire, mardi soir, alors qu’ils affronteront les Panthers de la Floride devant leurs partisans. Voici cinq choses à savoir sur le cinquième match de la finale.

Où Tkachuk sera-t-il mardi soir ?

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

À cette épineuse question, il n’y a que deux réponses possibles, bien honnêtement : sur la glace ou dans les gradins. C’est que le joueur des Panthers n’est plus lui-même depuis qu’il a été frappé solidement par Keegan Kolesar lors du troisième match de la série, jeudi. Sur le coup, c’est l’épaule gauche de Tkachuk qui a absorbé le choc, et il est assez évident que le principal intéressé n’est pas capable de manier le bâton avec aise, lui qui n’a pas été capable de terminer la rencontre de samedi soir et qui n’a pas non plus été en mesure de donner une seule mise en échec lors de ce quatrième match de la finale face aux Golden Knights. Il devrait prendre part au match de mardi, mais ce ne sera certes pas au mieux de ses capacités.

Un problème nommé Marchessault

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

De toute évidence, les Panthers n’ont toujours pas trouvé une façon de ralentir Jonathan Marchessault. Depuis le début de cette finale, l’attaquant des Golden Knights a récolté des points dans chacun des quatre matchs, pour un total de quatre buts et trois aides depuis le début de la série. En fait, le joueur québécois a récolté au moins un point à ses neuf derniers matchs, et les Stars de Dallas sont les derniers à l’avoir blanchi, en date du 19 mai, lors du tour précédent. On rappelle que Marchessault a réussi 13 buts depuis le début des séries, ce qui en fait un des favoris à la course au trophée Conn-Smythe, sinon le grand favori.

Où est Barkov ?

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Aleksander Barkov

Depuis le début de cette finale, on a bien sûr remarqué que Matthew Tkachuk ne joue pas comme le joueur de 109 points qu’il a été en saison, mais on pourrait aussi ajouter qu’Aleksander Barkov ne joue pas non plus comme le gars de 78 points qu’on a vu en 2022-2023. L’attaquant vedette des Panthers n’avait pas récolté un seul point dans cette série avant de réussir un but et une passe dans une cause perdante lors du match de samedi soir. Ce passage à vide a sans doute eu un impact sur Anthony Duclair, son compagnon de trio, qui n’a obtenu que deux points depuis le début de la finale, et aucun point lors des deux derniers matchs.

Où est Kessel ?

PHOTO MATT KROHN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS CON Phil Kessel

Avec tout ça, on est en train d’oublier Phil Kessel, qui est pourtant un membre des Golden Knights, mais qui est mis de côté chaque soir et qu’on ne voit plus. Kessel a pris part aux quatre premiers matchs de la série de premier tour contre les Jets de Winnipeg, mais a été laissé à l’écart au profit de William Carrier depuis. Avec tout ça, Kessel n’a pas pris part à un seul match des séries depuis le 24 avril. C’est quand même assez particulier, puisque le vétéran attaquant avait disputé les 82 matchs du calendrier de saison, ainsi que les 82 matchs de la saison précédente.

Avantage Golden Knights…

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Golden Knights, Bruce Cassidy (à droite)

On va se le dire, ça ne regarde pas trop bien pour les Panthers. Dans toute l’histoire de la LNH, un seul club a pu gagner la Coupe Stanley après avoir accusé un retard similaire en finale, soit les Maple Leafs de Toronto, qui ont fait le coup aux Red Wings de Detroit en 1942 – et les Leafs accusaient un retard de 0-3, ce qui est encore pire. Aussi, les clubs qui obtiennent une avance de 2-0 en finale ont gagné 48 fois en 53 tentatives dans l’histoire de la ligue. Bien sûr, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, comme l’a déjà dit un grand sage, mais on dirait bien que c’est fini.