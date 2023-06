Les Golden Knights ne sont plus qu’à une victoire de soulever la coupe Stanley pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Chandler Stephenson connaît le sentiment.

Stephen Whyno Associated Press

Il y a cinq ans, lui et ses coéquipiers des Capitals de Washington ont fait le voyage à Las Vegas, où ils ont remporté la Coupe Stanley après avoir battu les Golden Knights lors du cinquième affrontement de la finale.

Maintenant qu’il porte les couleurs des Golden Knights, Stephenson et ses coéquipiers ont quitté la Floride alors qu’ils ne sont plus qu’à une victoire de soulever la Coupe Stanley pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

« C’est un match différent de tous les autres. Il y a beaucoup plus d’émotions et tout est décuplé, a dit Stephenson. Nous sommes à une victoire de réaliser le rêve de plusieurs gars. »

Ils tentent de ne pas trop penser à ce rêve – du moins, pas tout de suite.

Les Golden Knights peuvent soulever la Coupe Stanley mardi soir, s’ils battent les Panthers à domicile. Pour l’instant, la tâche immédiate des joueurs et des entraîneurs est de ne pas trop s’attarder au fait qu’ils soient si près du but.

Le vétéran défenseur Alex Pietrangelo, qui était le capitaine des Blues de St. Louis lorsque l’équipe a gagné la Coupe Stanley pour la première fois de son histoire, il y a quatre ans, a dit qu’il était possible de trop penser à certaines choses dans cette situation.

Son approche ?

« Tu essaies d’en éloigner ton cerveau, a-t-il indiqué. Tu te reposes, tu passes du temps avec ta famille et tu es prêt à revenir au travail. »

Le travail a pour le moment été pratiquement impeccable. Les Golden Knights ont clairement été la meilleure équipe de cette finale. S’ils n’avaient pas été victimes d’une remontée tardive au troisième duel, ils auraient pu ramener la Coupe Stanley à Las Vegas dès dimanche.

Le travail n’est toutefois pas terminé et l’entraîneur-chef Bruce Cassidy sait très bien ce que c’est que de s’arrêter à une seule victoire de la Coupe Stanley. Ses Bruins de Boston s’étaient inclinés contre les Blues de Pietrangelo lors du septième et ultime match, en 2019.

Cassidy n’est donc pas satisfait d’être rendu à ce point-ci, peu importe que son équipe joue très bien jusqu’à présent.

« Nous allons sauter sur la patinoire et nous allons travailler sur certaines choses auxquelles nous croyons pouvoir nous améliorer, selon ce que nous avons vu des quatre parties précédentes. Notre préparation sera semblable aux autres matchs. Nous savons que nous avons l’occasion d’éliminer nos adversaires, je n’ai pas besoin de le dire aux joueurs », a exprimé Cassidy.

L’enjeu est un rêve que Stephenson, Pietrangelo, Ivan Barbashev, Alec Martinez et Jonathan Quick ont déjà vécu. Leurs autres coéquipiers sont encore en attente.

Certains le sont depuis longtemps, dont les six joueurs de l’édition des Golden Knights qui a perdu face aux Capitals, en 2018, ainsi que le capitaine Mark Stone.

Les Panthers doivent faire quelque chose pour faire tourner le vent. Ils ont marqué deux buts pour réduire l’écart lors du quatrième affrontement, mais leur tentative de remontée s’est arrêtée à court.

La troupe de la Floride a effacé un retard de 3-1 dans la série de premier tour contre les Bruins, qui venaient d’établir des records de la LNH pour le plus de victoires et le plus de points récoltés lors d’une même saison. Cette expérience pourrait être utile.

« Tu retires des choses de la routine de cette expérience, a noté l’entraîneur-chef Paul Maurice. Il y a parfois un avantage pour l’équipe qui tire de l’arrière 3-1 parce qu’elle peut jouer avec cette liberté mentale. Néanmoins, tu es en retard 3-1 pour une raison. L’autre équipe a clairement été meilleure, mais nous avons de l’expérience dans cette situation et nous allons nous en servir. »